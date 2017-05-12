「玩命關頭8」在中國口碑熱燒  片商獲利卻不成正比

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）好萊塢大片「玩命關頭8」(中國譯作「速度與激情8」)在今(2017)年4月上映後，口碑持續沸騰延燒，攻占美國雙週票房冠軍，在全台票房也累積破六億，但在擁有13億人口的中國市場中，片商獲利卻不若預期理想。

美媒Quartz報導，若說到票房，中國的確帶來亮眼成績，上(4)月底「玩命關頭8」成為中國市場裡票房最佳的好萊塢電影，已達到26.5億人民幣，超越同系列第7集的24.2億人民幣佳績。

「玩命關頭8」在中國市場的成功與好萊塢電影倚賴海外票房來維持成長的趨勢有關，「玩命關頭」系列正是因為每集都表現亮眼，海外票房所占總收益的比例逐漸成長，在2001年上映的玩命關頭第一集，海外票房只占全球總票房的30.3%，絕大多數仍來自於美加地區的支持，但到了2006年上映的第三集「玩命關頭3：東京甩尾」，海外票房所占總收益已成長兩倍來到60.6%，此後「玩命關頭」系列的海外票房在總票房所占比例持續維持50%以上，甚至今(2017)年上映的第八集更達到81.8%。

除了「玩命關頭」，其他好萊塢電影的票房收入也靠海外市場才能穩定成長，2001年在玩命關頭第一集上映時，就替好萊塢整體票房賺進了43.2%的海外收入，到了2016年，好萊塢電影的海外市場收入已佔總收入70.5%。

其中絕大部分的票房成長來自於中國大陸，而「玩命關頭」系列始終是拉抬好萊塢成績的重要推手，「玩命關頭」在中國大陸票房所占全球票房的比例從2010年的16億美元到2016年的65億美元，幾乎是全球電影票房的17%。

然而，片商在中國的獲利卻不如預期亮眼，每年中國政府都會對進口外國片設下配額管制，而且票房分帳比例僅25%，相較於美國的50%或其他國家的40%都少得多。

因為如此，儘管中國擁有廣大的電影市場與消費者喜好，電影製造商能從中國市場獲得的收益相對少，網路媒體《中國底片》分析，2016年進口到中國的32部外國片創造了65億美元的全球收入，但在中國的獲利僅5億美元，甚至不到全球的8%。

《中國底片》分析師Jonathan Papish說，「總體而言，好萊塢電影在中國市場的收入占全球總收入比例不到5%，顯示外國片商在試圖尋找中國電影人才與結合中國元素，以及欲改變自己題材以吸引中國觀眾的過程中，好萊塢莽撞迎合中國胃口的做法主要還是希望能在一開始就打入中國市場」，但外國片商被要求付給掌握影片進口權的中國電影集團行政費用，種種政策卻讓他們獲利下降。

Papish認為，儘管「玩命關頭8」在中國票房的表現看來亮眼，這系列電影的長壽與持續受歡迎現象也應該歸功於其他市場如巴西、俄國與日本，「玩命關頭」系列在這些國家的票房所占全球市場的比例也正逐年升高。

近期雖有分析師預測中國政府可能會逐漸放寬進口配額的限制和提高分帳比例，但在這些政策尚未被證實之前，片商也不應過度依賴中國票房，畢竟它也只是全球市場的其中一個國家而已。