簡又新專欄─企業永續不再只有利益  可口可樂與社會共存

可口可樂總裁先前在接受《日經產業新聞》的訪問時指出，目前企業CEO的想法已不再完全以營利為目的，現代企業需要政府、民間企業或教育機構等共同參與，才能永續維持企業形象與經營，若只有以經濟面為考量，就難以同時平衡經濟、環保與社會三層面。

可口可樂公司探知企業須轉型才能經營，可口可樂是全球最大民營機構之一，全球有77萬個員工，創造就業機會是可口可樂最大的資產之一，同時也是對社會的巨大貢獻，讓企業、協力廠商與當地民眾的利益息息相關。

為創造全球相關利害者的最大利益，可口可樂以三個「W」作為其最大的工作方向與重點，第一個「W」是「Women」，意在增加婦女就業機會，使其達到經濟自主，因女性同工不同酬現象常見，且尋找創業與就業機會困難，可口可樂提供微型貸款與建立教育機會給女性建構自己的專業能力，讓企業與民眾成為生命共同體。

第二個「W」是「Water」，可口可樂公司計畫在2020年前完成水中和計畫，也就是在製作產品的過程中利用同等份量的回收水與源頭水。第三個「W」是「Well-being」，可口可樂鼓勵員工過健康的生活，如支持員工運動等。

可口可樂的想法不單純只是賺錢，這個趨勢亦可以從其產品的變化看出。可口可樂創立前一百年只賣可口可樂，但在過去三十年開始增加非碳酸飲料，多達3,800種以上的飲品包含低卡洛里、不含碳酸的產品等，能照顧到未來世代的生活，正是如此將企業經營與人類、環境服務的想法結合在一起，才能讓公司永續發展。

永續企業的做法其實早已明確列在聯合國永續發展十七項目標中，透過糧食與農業、城市基礎建設與投資增長、能源與材料、健康與福利四大項目即可達到永續企業，並且可以產生12兆的龐大新市場。

目前台灣正在實行的有水產養殖和微灌技術，可減少水資源的灌溉浪費；在城市建築方面，衍生出辦公室空間、租屋、停車位的共享概念，將大大改變城市空間使用效率；而在健康與福利方面，如何讓長壽的人們享有舒適良好的生活品質，並彙集到產業發展與策略，且與人們未來永續息息相關，就是永續企業與國際社會發展成功的關鍵。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。