狠殺4歲女童「小燈泡」  王景玉一審判無期徒刑

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）狠殺4歲女童「小燈泡」的兇嫌王景玉，今(12)天上午遭士林地檢署認定罪大至極、難以教化，依殺人罪起訴，一審判處王景玉無期徒刑、褫奪公權終身。

起訴指出，王嫌2012年間開始出現妄想症狀，認為殺害幼女能讓他傳宗接代，去(2016)年3月28日上午持30.5公分長剁骨刀，在西湖國小附近尋找對目標，見小燈泡騎著滑步車經過，先假意上前幫忙推車，卻突從背後猛砍小燈泡頸部23刀，附近民眾趕來救援時，小燈泡已身首異處。

王嫌落網後向檢警表示，原本想到警局自首，「因為有機會減輕其刑」，但當場被民眾制伏，才未得逞；王嫌應訊時更供稱，「知道拿刀子砍殺人的頸部，會導致死亡，為了確定女童一定會死，所以把頭砍下。」

法院審理期間，王嫌送台北榮總精神鑑定，雖確認罹患思覺失調症，但報告也根據榮總醫師劉英杰出具的精神鑑定報告指出，王嫌犯案連砍23刀當下，並無精神障礙或其他心智缺陷，而導致無法辨識自己行為能力，因此依殺人罪嫌起訴，建請求處極刑(死刑)。

另經慈濟大學心理系教授陳若璋3項評估，王嫌再犯風險最高更達77%。

長達近一年的審理後，士林地方法院日前辯結女童小燈泡遭殺害案，王嫌表示認罪，「我殺人，接受法律制裁」，還說自己生病了，以為殺人可以使四川女子找他傳宗接代，但他做錯了，殺了女童，也沒有四川女子找他傳宗接代。

王景玉曾當庭向小燈泡母親王婉諭下跪說「對不起，我錯了，請你原諒我」，但是面對王姓嫌犯在法庭上下跪道歉，小燈泡的母親說，「暫不表示意見」，並說現在談原諒言之過早。