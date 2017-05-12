川普透露：我曾問過柯米自己是否被調查

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國聯邦調查局(FBI)代理局長麥凱比11日告訴國會，總統川普採取開除前任局長柯米的驚人之舉，不會影響聯調局繼續追查俄羅斯涉嫌介入去(2016)年美國總統大選一案。



川普9日無預警開除聯邦調查局局長柯米(James Comey)，替美國政界投下震撼彈，川普表示，理由是他對調查前國務卿希拉蕊柯林頓電子郵件案處理不當，但外界質疑川普將柯米撤職是為了阻止他繼續追查俄國是否介入選舉一案，以及對川普競選團隊是否與克里姆林宮私通的調查。

川普11日親自接受美國國家廣播公司(NBC)專訪，坦承親自問過柯米，針對俄國介入美國大選一案，自己有沒有在調查範圍裡面，得到的回答是「沒有。」

川普表示，「我們共進很棒的晚餐，那時他跟我說，我沒有在調查範圍裡面」，但他宣稱早就知道自己沒有，因為如果有的話會收到各式調查用文件。主持人追問，川普是否主動問及自己是否正被調查，川普表示，「對，我確實有問他。我跟他說，是否有可能讓我知道一下，我有沒有在調查範圍內呢？(柯米說)你沒有在調查範圍內」。

對此，NBC在報導中引述法律專家們的說法，認為身為FBI調查的核心人物，卻主動問自己有沒有被調查，更直接獲得回答的例子實屬相當罕見。

儘管有消息人士指出，柯米遭開除的原因是擴大調查俄國介入美國大選一事，但川普表示，「我本來就想開除他，他太愛現，又愛出風頭！」

柯米表示，「我相信總統可用任何理由開除FBI局長，當然也可以沒有理由就直接開除」，自己以後不會在為這件事情浪費任何時間，也不會想要去了解川普為何開除他。

國會參議院情報委員會11日就此舉行聽證會時，代理局長麥凱比(Andrew McCabe)表示：「至今為止，並沒有人想要阻撓我們的調查」，他說，「沒人能夠阻止聯邦調查局人員作正確的事，參與調查的所有探員都仍然堅守崗位。」

柯米於2013年獲時任總統歐巴馬提名出任，負責調查俄羅斯干預美國2016年總統大選，並於選前重啟調查民主黨候選人希拉蕊的「電郵門事件」，被外界質疑是導致希拉蕊落敗的原因之一。