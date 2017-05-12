世大運團體賽項目  中國代表隊全缺席

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）2017年台北世界大學運動會春季代表團團長會議11日在台北香格里拉遠東飯店舉辦團體賽抽籤，但中國大陸以世大運跟全運會撞期為由，9個團體項目全缺席，據了解，中國大陸這次參賽態度消極，只有報個人項目賽事。

世大運團長會議下午抽籤決定團體賽項目分組，包括男女籃、男女足、男女排、男女水球與棒球共9個團體項目，歐洲國家參賽踴躍，包括地主台灣、日本與韓國多有參賽，就是不見綜合運動會奪牌強勢的中國大陸。

國際大學運動總會秘書長桑重德表示，各參賽國考量不同，西班牙也沒有派隊參加團體項目。國際大學運動總會則表示，中國代表團有寫信說明理由，但僅說中國並非不願參加世大運，只是沒辦法派員過來。

台北世大運執行長蘇麗瓊則說，大陸代表團前兩天才跟市政府表示，因為世大運跟天津全運會撞期，必須缺席團體賽，「因為中國全國運動會非常重要，每個選手都被省綁住，他一定要代表省分出賽。」

台北世大運舉行時間是8月19日至30日，中國全運會則於8月27日至9月8日在天津市舉行。據了解，四年一次的中國全運會，每次都會與世大運強碰，但中國過去未曾因此缺席世大運。

只是團隊賽事國家對抗氣氛濃厚，近年來臺灣舉辦各項國際賽時，部分民眾總刻意選在大陸隊出賽時拿出國旗吶喊，藉運動賽事來宣揚政治理念，令主辦單位十分為難。

台北市長柯文哲今天受訪時表示，中國大陸放棄參加世大運團體賽，至於為何放棄？柯文哲表示，「無法替中國大陸回答」，他認為「可能要減少彼此間的麻煩。」對方提及，大陸代表隊放棄團體賽，但個人賽仍會派出最好的選手。