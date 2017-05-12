WHA未邀 歐盟：台灣應被納入專業場域

台灣尚未獲邀參與世界衛生大會（WHA），歐洲聯盟今天表示，台灣應被納入具有專業技術及能力的場域。

第70屆WHA將在5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，台灣在5月8日網路報名截止期限，並未收到世界衛生組織（WHO）的邀請函。中國大陸外交部發言人耿爽日前表示，台灣參與國際組織活動必須按「一個中國」原則處理。

中央社記者近日詢問歐盟針對台灣未收到WHA邀請函，以及總統府日前呼籲世界衛生組織正視台灣作為全球防疫體系一環，正視2300萬台灣人應享有無差別對待健康權益的看法，歐盟今天以電子郵件回覆立場。

歐盟表示，只要符合「歐盟的一中政策」以及歐盟的政策目標，歐盟希望各方能以務實方式解決台灣的國際參與問題。

歐盟一中政策與中國大陸一中政策不同，歐盟在2012年修訂的東亞政策綱領中提到，一中政策指的是鼓勵促進對話，切實合作和建立信任措施、歡迎積極的發展、鼓勵雙方就台灣在專門的多邊論壇上的立場問題採取務實的解決辦法，特別是台灣務實參與對歐盟和全球利益至關重要、繼續與台灣在經濟文化領域的技術合作。

歐盟官員另說明，歐盟不是WHO的會員，而是觀察員。在一般情況下，以及這次有關台灣參與WHA的案件，歐盟都盡力與相關各方，特別是與歐盟理念相同（like-minded）的各方，共同尋求務實解決方案，在台灣有相關的專業技術及能力的場域，台灣應被納入。

在台灣未受邀WHA後，這是歐盟首度對此事件發表立場。

歐盟過去一貫支持台灣有意義參與攸關歐盟及全球利益的專業性多邊論壇，並支持兩岸和解努力，認為兩岸關係和緩有助維護東亞地區的穩定及安全。