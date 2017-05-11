2017綠島人權藝術季 「再見 火燒島」系列活動

1951年5月17日是第一批政治犯抵達綠島的日子，為紀念這段歷史，文化部所屬人權館援例於此時邀請政治受難者及家屬重返綠島人權文化園區，並舉辦人權紀念活動。

今年秉持著轉型正義的精神，從受難者們的藝術創作、新出土的歷史文物到改編真實故事的《綠島百合》音樂+戲劇演出，以更多元的面向將這段歷史記憶呈現出來。人權館訂於本（106）年5月11日(星期四)辦理「2017綠島人權藝術季活動」記者會，會中將邀請受難者家屬吳文慧、姚文智等人致辭，透過親自回憶講述其心路歷程與親人之遭遇。並安排受難者陳武鎮本人解說本次活動展出作品之創作理念。

今年2017綠島人權藝術季活動以「再見 火燒島」為主題，紀念活動將透過人从眾創作体之「綠島百合」音樂+戲劇演出，結合歌手吳文慧、長笛音樂家洪萃嶷及綠島當地兩所小學共同演出紀念活動，透過音樂、戲劇演出重現當年的感人故事。當(11)日會中將安排《綠島百合》搶先看

而綠島人權文化園區內規劃有「從『虛擬巨惡』到『判決書』—陳武鎮木雕展」及「夢回泰源．又見綠洲山莊—歷史文物展」，藉由展覽提供參觀民眾透過不同的面向瞭解白色恐怖歷史，且藉由藝術創作呈現受難者千瘡百孔的心境及其生活中最真實的寫照。期藉此引領與會者、參觀者從中思考人權，進而珍惜人權的價值。

【活動資訊】

Ø 綠島百合 / 音樂·戲劇

5/17 16:00~17:30 綠洲山莊戶外籃球場

Ø 從「虛擬巨惡」到「判決書」 / 陳武鎮木雕展

5/17~7/30 8:00~17:30 綠洲山莊戒護中心

Ø 夢回泰源．又見綠洲山莊 / 歷史文物展

5/17~7/30 8:00~17:30 綠洲山莊禮堂