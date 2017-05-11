未營運先漏油 達科他油管爭議再起

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）川普上台後，歐巴馬任內的環境政策被裁撤許多，達科他油管(Dakota Pipeline)的禁建令就是其中一項。

這條因為破壞環境疑慮過大的油管，儘管工程已經幾近完工，卻在歐巴馬任期的最後一個月遭到封禁，不允許營運，川普上任後立刻兌現「重振能源業」的承諾，重啟了工程，引發當地蘇族(Sioux)原住民和環保團體的不滿。

然而，原住民與環保團體的懷疑並不是空穴來風，因為上個月，僅管油管根本還沒開始營運，就已經出現了漏油危機，雖然漏油規模不大，相關單位已經迅速清除了油污，但是確實是印證了外界的質疑，這條油管對於環境生態似乎並不是毫無影響。

在事件的處理上，州政府的環境與自然資源部門(Department of Environment and Natural Resources)雖然將調查報告書放在官網上供人查看，面對四個當地蘇族部落提起的訴訟，政府並沒有額外的回音，也沒有對大眾說明漏油的前因後果。

對此，環境科學家Brian Walsh指出，漏油雖然發生在當地重要的水源區，在污染並沒有危及到當地漁業或是水源的情況下，州政府的確不會為此發佈新聞稿，同時他也說，儘管這條油管受到大眾的關注，處理方式並不會因此改變。

而南達科他州的其他地方也出現過類似的漏油狀況，達科他油管的漏油並沒有太令人訝異，況且漏出的原油立刻被阻隔漏油的擋土牆和相關設施擋住，工作人員迅速清潔了油污，並不會對環境產生影響。

Walsh說，洩漏的原油只有84加侖，對於石化產業是稀鬆平常的事情，並不用太過在意，不過當地的蘇族部落可不這麼想。

自從油管開始建造以來，由於油管不只通過當地部落的宗教聖地，更通過部落重要的水源地，原住民認為，就算是84加侖的漏油也足以危害健康，酋長Dave Archambault更是指出，1200英里長的油管一定不可能面面俱到，遲早會有更大規模的漏油發生，但是在貪婪與利益的驅使下，沒有人願意傾聽當地住民的聲音。

事實上，在此之前，主管油管工程的美國陸軍工兵部隊(US Army Corps of Engineers)曾經打算進行進一步的環境評估及研究，卻因為川普直接廢除了建築和營運禁令而作罷。

儘管如此，當地原住民與環境團體仍然在為此抗爭，不過，在龐大的石化集團前面，這樣的抗爭，或許沒有實質的效用就是了。