抽驗粽子 金滿意福粽大腸桿菌超標110倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）端午節即將到來，應景的粽子當然是節慶必吃的佳餚，因此飯店、超市和超商等商店紛紛推出各式粽子。為了把關消費者的食安問題，台中市政府衛生局日前抽驗賣場超市、雜貨商店等處販售的各式粽子、豬肉、香菇、菜脯等端午節相關食品，其中金滿意福粽大腸桿菌數超標110倍。

此次共抽驗冷凍肉粽38件，檢驗包括生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群等冷凍食品衛生標準，並抽驗鹼粽8件、豬肉40件、香菇24件、菜脯36件、鹹蛋黃14件等端午節相關食品，總計首波抽驗160件；檢驗結果1件肉粽初驗不符規定，3件菜脯檢驗不合格，均已速移至外縣市衛生局後續辦理。

此次肉粽抽驗初驗與規定不符的產品是台中愛買中港店抽驗的「金滿意福粽」，檢出生菌數4700000cfu/g、大腸桿菌群>1100MPN/g，與規定不符；另外，衛生局也抽驗包肉粽常用配料，其中3件菜脯不合格是在大甲區仲信量販抽驗的「菜脯(碎)」、「菜脯(條)」檢出防腐劑苯甲酸2.05 g/kg及2.56 g/kg,超過標準值；另在西區蕭賢仁專業蔬菜批發抽驗「珍珠脯」檢出「甲醛 2ppm(標準:不得檢出)」。

防腐劑苯甲酸是合法食品添加物但有使用範圍暨限量標準，在人體新陳代謝中易被分解為二氧化碳和水排出體外，雖毒性較低但亦不可隨意添加於食品中或過量使用。

衛生局提醒民眾，購買冷凍食品時可留意包裝標示、產品效期、店家保存環境衛生等事項，以購買安心商品享用，健康過佳節。