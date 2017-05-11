國內首檔短中長期美債傘型ETF 富邦投信5/22開募

美國政府債券是全球最大且最具流動性的市場，投資人進行全球資產配置時，美國政府債券具有不可替代的核心地位。因應時勢，富邦投信將於5月22~24日募集台灣首檔短中長期美債傘型ETF—「富邦美國政府債券ETF傘型基金」，藉由不同年期的產品區隔，滿足投資人短中長期的需求，是投資人資產配置、資金防禦及參與美元強勢匯率，不可或缺的核心工具。

富邦美國政府債券ETF傘型基金包含三檔子基金，分別追蹤花旗美國政府債券1-3年期指數、7-10年期指數及20年期以上指數。富邦量化及指數投資部主管廖崇文指出，美國政府公債是以國家信用作為擔保，向金融機構及社會大眾募集資金發行的債券，被市場公認為最沒有倒債違約風險，加上美國是全球最大經濟體、經濟相對穩健且景氣正值復甦，因此美國政府公債相較其他大多數的公債有較好的流動性及安全性。

美國公債與各主要風險資產，包含高收益債、主要股市、商品多呈現明顯負相關，投資人若已持有股票或高收債部位，增加配置美國公債ETF，在面對景氣循環或是市場不確定性升高時，可以分散風險，降低投組可能下跌幅度，追求穩定的長期投資績效。

廖崇文進一步指出，依據各年期的殖利率、存續期間(價格波動度)的不同，適合不同需求的投資人。短年期(1-3年)美國政府公債殖利率較低、價格波動度最低，利率上漲時影響較小，適合防禦性需求的投資人；中年期(7-10年)美國政府公債的殖利率為指標利率，一般來說為主要交易人的交易工具，故流動性最佳；長年期(20年以上)美國政府公債殖利率較高、價格波動度最高，利率上漲時影響較大，反映風險性事件效果較佳，為交易型投資人操作利率的最佳工具。

今年美國預估持續升息，然而廖崇文認為，除非短線升息預期加劇，否則短天期公債較不易受利率上漲干擾；在緩步升息的環境下，憑藉著債息收入以及穩定債信的保護，長天期公債亦能提供正報酬。一般來說，美國升息預期提升，將使美國公債殖利率走高，而債券指數則有反向的走勢，但以過去經驗來看，美國長天期公債指數在第一次升息前即下跌（如2004年開始的升息循環），之後市場將消化升息的反映，影響性將逐漸降低，而隨著時間拉長，利息收入將主導投資總報酬，不論1-3年期、7-10年期或是20年期以上美國政府公債，在過去2次升息期間均有正報酬表現，因此預期在未來緩步升息之下，美國政府公債仍有表現機會。