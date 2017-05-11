安平夕陽第一美景 盡在台南大員皇冠假日酒店

台南安平除了有古堡、老街、美食小吃之外，鹽水溪堤防湖濱水鳥公園，加上兼具人文歷史與生態保育的台江國家公園，生態資源相當豐富，不僅有白鷺鷥、招潮蟹等上百種生態，近日更出現螢火蟲蹤跡，讓坐擁無敵海景與生態綠廊的台南大員皇冠假日酒店，景觀客房成了最大賣點，尤其安平夕陽第一美景，更是近在咫尺、唾手可得。

台南安平地區第一個全新打造興建的五星級國際連鎖酒店品牌「台南大員皇冠假日酒店」，即將於今年(2017年)第三季盛大開幕，擁有得天獨厚的絕佳位置，坐落在鹽水溪出海口附近，緊鄰13公頃的湖濱水鳥公園、正對著海陸域總面積達39,310公頃的台江國家公園，坐擁無敵海景與生態綠廊，不僅生態資源豐富之外，安平夕陽第一美景近在咫尺，讓景觀客房成了最大賣點。

台南大員皇冠假日酒店擁有231間舒適客房、家庭房及套房，12坪至55坪的空間，寬敞舒適，採現代時尚設計的風格，精選英國皇室認證御用的斯林百蘭名床、多款安睡之選枕頭，與乾濕分離的衛浴設備，搭配義大利貝佳斯SPA美膚名牌的沐浴用品，都能讓人一夜好眠。另外，所有房間也均配備50吋液晶電視，以及高速的無線網路，兼具商務、頂級休閒與親子渡假之機能，尊享家一般的溫馨與愜意，讓不少人想慕名而來，飯店尚未開幕卻未演先轟動。