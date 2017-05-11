LV出版旅遊繪本 每頁皆為藝術品

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 綜合報導）時尚精品品牌Louis Vuitton繼一系列受歡迎的《路易威登旅遊指南》推出後，今年5月品牌再出版全新《路易威登遊記系列》(Travel Book)，結合傳統旅遊書籍及旅遊繪本兩者的特色，出版夏威夷、墨西哥與東京三座城市遊記，並由各國知名藝術家繪製而成，每一幅畫頁都像藝術品。

說到Louis Vuitton，大家的第一印象不外乎是皮件、精品，然而LV其實已經營出版事業十五年餘，至今出版 100 多本書籍，包括以旅遊為題的三個系列：《City Guide》、《Travel Book》及《Fashion Eye》（攝影集）。

書籍一直在 Vuitton 公司的歷史中佔有一席之地，Louis Vuitton 創辦人的孫子 Gaston-Louis Vuitton (1883–1970) 是位狂熱的收藏家和藏書人，熱愛文學、藝術等領域的書籍。他成立三個藏書協會，並與當時的出版商、插畫家及作家交遊甚密。



路易威登「NICOLAS DE CRECY 墨西哥」​旅遊書。圖／LV提供

本次出版的《路易威登遊記系列》(Travel Book)記錄了幾位插畫家和水彩畫家將近二十年來的都市冒險之旅，呈現出全新的現代旅行視野，包括探索偏僻的荒野及繁華的不夜城。每位藝術家都前往探索了他們之前一無所知的國家。

路易威登「ESAD RIBIC夏威夷」​旅遊書。圖／LV提供

此系列旅遊書籍著墨於豐富的藝術美學，將世界以多樣又有創意的方式呈現，藝術家們在旅途中自由選擇圖畫、繪畫、美術拼貼、當代藝術、插畫、卡通、漫畫等表現手法，傳達自己對不同地方的看法。

漫畫家 Esad Ribić 忠實呈現出夏威夷群島生氣蓬勃的樣貌，Nicolas de Crécy 將墨西哥描繪成充滿詩意又狂野的巴洛克式國家，而像素畫的先驅 eBoy 則深入發掘東京的靈魂。

路易威登「EBOY 東京」旅遊書。圖／LV提供