香格里拉台北遠東 『守護台灣黑熊』年度公益慈善活動

香格里拉台北遠東國際大飯店向以善盡企業社會責任為期許，並身體力行參與多項公益活動，尤其是人文關懷與關注自然這兩大主題。今年飯店特別支持台灣黑熊保育協會，將目前瀕臨絕種的保育動物-台灣黑熊做為年度關懷重點之一。

籌劃多月，飯店設計一系列限定公益商品如台灣鳳梨酥及黑熊玩偶，以實際行動向員工、賓客推廣保育台灣黑熊，並將銷售淨額捐贈予台灣黑熊保育協會作為研究與保育基金。

為此，特別與國際哈潑時尚雜誌(Harper’s Bazaar)攜手舉辦台灣黑熊著色比賽，並在2017年5月10日於馬可波羅酒廊舉行公益活動記者會，邀請到知名藝人瑞莎擔任保育大使，香格里拉台北遠東總經理梁發宗、台灣黑熊保育協會理事長張富美、人稱「黑熊媽媽」的台灣黑熊創辦人黃美秀教授、以及著色比賽評審團包含哈潑時尚雜誌總編輯廖秀哖、時裝設計師黃嘉祥、金鐘導演麥覺明、名作家劉軒等人，一同響應此次活動。

香格里拉台北遠東飯店總經理梁發宗（左）與保育大使瑞莎(右)捐贈支票給台灣黑熊協會理事長張富美(中)。

台灣黑熊著色競賽於5月10日起至6月18日期間收件，民眾可至香格里拉台北遠東一樓大廳或各餐廳購買著色卡(每張NT$200)，前三名還可獲得包含馬爾地夫香格里拉大酒店免費住宿、哈潑時尚雜誌一年份等優渥獎品！詳情請洽 https://goo.gl/Fk9JYb

同時，馬可波羅酒廊(38F)也推出以台灣黑熊造型與飲食為靈感的「寶貝台灣黑熊‧甜蜜下午茶」將黑熊獨特外型與蜂蜜、堅果等食材融入下午茶點裡，即日起至6月30日期間推出，精緻美點包含黑熊杯子蛋糕、榛果蛋糕、蜂蜜起司蛋糕及胡桃布朗尼等，下午茶每位NT$880起，共同宣導保護台灣黑熊的重要。

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