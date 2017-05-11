〈時評〉台灣人，有點骨氣好嗎？

台灣四面環海，正港的台灣人，血液裡面大概都或多或少奔流著海洋性格的基因！在蔣介石統治的年代，除了官員、留學生以及經商者的出國考察外，一般市井小民是根本飛不出國門的；1979年開放出國觀光後，像籠中鳥的台灣人，得以自由展翅高飛，世界各著名觀光景點，幾乎都可以看到台灣遊客的身影。尤其近年來一個個都是免簽國，航班又多，機票價格合理，真是參團或自助旅遊兩相宜。

旅遊，除了看靜態的建築、風景的欣賞、嗅聞歷史的味道，旅遊當地居民的人文素養、治安和待客接物的態度，更是影響觀光客是否願意朝聖的重要因素。冰天雪地的反差、安全衛生的環境、童叟無欺的交易、彬彬有禮的服務，不正是台灣人一再被日本磁吸的道理所在嗎？

個人因為從事教職，退休前只有暑假期間才找得到空檔出國旅遊，退休後雖然空閒多了，卻喜歡上單國的長期旅居方式。即便如此，拉拉雜雜算來，北邊的鄰居日本、韓國，南方的菲律賓、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、汶萊，遠方的美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、土耳其、奧地利、英國、法國、意大利、西班牙、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、德國，都在個人的旅遊拼圖內，這樣的成績，絕對是比上不足、比下有餘了！

也許有人會眼尖察覺：好像沒到過西邊的鄰居中國耶？是的，不是好像，而是堅決又引以為傲的：向中國說不！跟中國無時無地敵對打壓羞辱矮化台灣、封鎖台灣的國際生存空間，讓台灣被拒於WHA（世界衛生大會）、ICAO（國際民航組織）、INTERPOL（國際刑警組織）等國際組織門外的蠻橫醜陋嘴臉比較起來，中國的山川再多秀麗、古蹟再多吸睛，都微不足道了！或謂，不要泛政治了，政治歸政治、旅遊歸旅遊嘛！？中國當局這麼說，是標準的統戰語言，是騙人的（看看蔡英文上台後，中國旅客來台大幅限縮的景象，就知道中國的旅遊是很政治的）；台灣人也這麼說、這麼想，只能說，這麼欠缺敵我意識的台灣人，絕對是中國統治者最喜歡的一群「呆胞」！

是的，不想被千島湖、不想被李明哲、不想被當成中國人隨意遭逮捕、拘禁、宰割的台灣人，有點骨氣好嗎？在中國承認台灣是一個主權獨立的對等國家之前、在停止對台灣文攻武嚇之前，拒絕提心吊膽地到中國旅遊，有那麼難嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）