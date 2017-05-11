北韓問題惡化 中情局成立特殊勤務中心因應

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）隨著北韓與美國的關係越來越緊張，情報就顯得很重要，為此美國中央情報局(CIA)還特別為了北韓成立「朝鮮勤務中心」(Korea Mission Center)，來專事處理相關情報。

中央情報局局長麥克·蓬佩奧(Mike Pompeo)在一個聲明中指出，朝鮮勤務中心將讓中情局能夠更有效整合所有的已有資源，來處理所有北韓對美國及其盟友產生的威脅，特別是近來很嚴重的北韓核子試爆和飛彈危機。

在中情局的歷史當中，由於勤務中心獨立運作，且目標高度明確，並有權調度全局所有的資源，這樣的單位並不常見，算上北韓勤務中心，中情局也才成立過十一個這樣階層的單位。

再加上勤務中心性質特殊，通常是以「近東勤務中心」、「反孔勤務中心」、「反情報勤務中心」等大範圍的「洲」、「區域」或是「議題」為單位，川普一聲令下成立以單個國家為單位勤務中心，代表著美國對北韓的態度已經逐漸趨於強硬，情報在此時顯得無比重要。

對此，中情局發言人Heather Fritz Horniak承認，由於北韓對美國和其盟邦造成的負面影響已經十分嚴峻，中情局自然必須要持續「進化」才能好好處理這些問題。

然而，並不是所有人都贊成中情局和川普的說法，前中情局幹員Bob Baer告訴《半島電視台》(Al Jazeera)，中情局根本不知道該如何處理擁核自重的北韓，他們既不想切斷北韓的對外聯繫，也沒打算進行武力打擊，因此成立這樣的勤務中心，無非只是嚇嚇人而已，象徵意義大於實際意義。

他強調，北韓是絕對不可能跟美國站在同一陣線上，因此無論是試射飛彈還是開發核武，都只是為了逼美國坐上談判桌，因此美國無論擺出怎樣的脅迫姿態都於事無補，最好的做法，應該是讓北韓的鄰居—中國去處理，才是最好的選擇。