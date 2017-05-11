台灣設計Bito甲蟲創意榮獲紐約ADC獎

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導)​ 台灣設計再度揚威國際！知名動態圖像設計(motion graphic design)團隊Bito甲蟲創意，為2016金點設計獎打造頒獎典禮開場影片「天．地」，獲得國際大獎肯定，於今(9)日摘下第96屆ADC Craft in Motion類銅獎。Bito甲蟲創意總監劉耕名親自前往紐約ADC頒獎典禮，抱回全球廣告與設計人夢寐以求的立方獎座。他表示：「再次得到紐約ADC獎，覺得意義大不同。金點設計獎是屬於我們東方觀點的設計，抽象的詮釋一個創作者在找尋靈感的心境。這次能夠用我們東方的視覺語言，設計出東方的律動，而在西方的設計大獎中脫穎而出，非常振奮人心。好的作品是不需語言，不分國界的。」

紐約藝術指導協會年度獎(ADC Annual Awards，簡稱紐約ADC獎)創立於1920年，是全球廣告與設計界公認最具代表性的專業設計獎項，其中包含廣告、平面、媒體、包裝、攝影等設計領域，並具有「設計界奧斯卡」的稱號，許多享譽國際的設計大師皆為紐約ADC獎之得主。這次已是Bito甲蟲創意拿下的第二座紐約ADC獎，2015年為TEDxTianhe設計的影片「Road to Different」就曾獲第94屆ADC Motion類銀獎，再次為台灣拿下大獎，令團隊格外振奮。

去年金點設計獎首度邀請Bito甲蟲創意總監劉耕名擔任頒獎典禮視覺統籌，並製作開場影片「天．地」，透過一個金點圓球遨遊穿梭在金箔、藤編、壓克力、清水模、大理石等各設計領域與材質之間，激盪碰撞出創意無限的點子，象徵創作者在天地之間尋找靈感的過程。Bito甲蟲創意團隊在精簡的人力時間限制下，打造當代的亞洲文化詮釋，能讓習於西方世界作品的評審同感驚艷，可說是極其困難的成功嘗試。

創意總監劉耕名旅居紐約9年，2012年返台創立Bito甲蟲創意，現為Bito的創意總監暨負責人，作品橫跨電影、電視台、形象、電視廣告、音樂錄影帶與插畫等領域。除了為西方品牌打造形象，也與台灣音樂及電影圈合作，例如陳綺貞、盧廣仲等創作歌手的音樂錄影帶以及國片《龍飛風舞》，並且曾擔任2017德國IF設計獎、金點概念設計獎以及金點新秀設計獎之國內外評審。作為台灣動態圖像設計之推手的劉耕名，希望看到更多設計青年的投入，進而提升台灣的國際能見度。