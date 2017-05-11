美國將擴大電子產品登機禁令

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）在禁止中東和北非數國飛往美國的班機將筆電等電子產品帶上飛機後，儘管飽受航空公司與乘客批評，美國不但沒有取消規定的徵兆，反而還要增加國家名單。

一些不願具名的美國官員和歐盟來源跟《路透社》(Reuters)與其它媒體確認了此一消息，美國國土安全局(DHS, Department of Homeland Security)的確打算將禁令延伸到歐洲各國，正式的規定應該會在當地時間的11日發布，不過國土安全局指出，仍在研議相關解方，不願意對媒體得到的消息作出評論。

發言人David Lapan說，雖然的確是一個選項，DHS尚未作出任何關於機上大型電子器材禁令延伸到歐洲的決定，不過保證會以所有搭乘飛機的旅客安全為依歸。

美國第一次頒布類似的禁令是在今(2017)年3月的時候，當時是考量到恐怖份子可能會將爆破裝置藏在筆電、平板等體積較大的電子器材中，因此規定從埃及、約旦、科威特、卡達、摩洛哥、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、土耳其等8個中東與北非國家起飛飛往美國的飛機，不得攜帶包括筆電、DVD放映機、相機、平板等體積大於手機的電子產品。

禁令頒布後，埃及航空(Egypt Air)、阿提哈德航空(Etihad Airways)、科威特航空(Kuwait Airways)、卡達航空(Qatar Airways)、摩洛哥皇家航空(Royal Air Maroc)、皇家約旦航空(Royal Jordanian)、沙烏地阿拉伯航空(Saudia )和土耳其航空(Turkish Airlines)首當其衝，雖然部分表達了不滿，但是仍表示會遵循美國的新規定。

根據規定，如果攜帶這類的產品，必須要放置在手提行李當中，然而，當初要求旅客隨身攜帶，就是因為使用鋰電池的電子器材可能有自燃的危險，這樣的問題光是2016一年就在貨艙發生了33次。

因此，國土安全局現在仍在評估是否需要擴大實施，屆時，歐洲可能也會做出回應。