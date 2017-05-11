跳蚤入侵 除溼機吸塵器也可有效滅蚤

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導)天氣越來越溫暖，每年的春夏交接時節正是跳蚤的活躍季節，環保署表示，除了可以用殺蟲劑或殺蚤劑滅蚤之外，用家中的除溼機保持室內乾燥跟降低濕度，也可有效殺死幼蚤。



近期許多家中有毛小孩的家庭，又開始煩惱跳蚤問題，甚至有民眾指出明明沒有毛小孩的辦公場所，也被跳蚤入侵，讓同仁的手腳呈現紅豆冰，且還騷癢無比。



對此，行政院環境保護署表示，台灣地區的跳蚤以貓蚤為主，但不僅會叮咬貓咪，狗跟人也常常是牠們叮咬的對象。



環保署說，貓蚤活動的時間以春夏交接為主，尤其以雨季時因為濕度高，也讓貓蚤更加活躍。



針對要如何防範跳蚤，環保署表示，流浪貓狗為跳蚤入侵的主要媒介，因此民眾跟家中寵物在戶外活動時，應盡量避免經過流浪動物棲息範圍。



但家中如果已遭到跳蚤入侵，又不想使用殺蟲劑的話，除了寵物本身以及其居所外，地毯、踏墊、床具及衣物等也須定期清洗和熱風烘乾15-20分，或使用吸塵器除蚤，但是當吸塵袋裝滿後，必須用塑膠垃圾袋將其密封，然後放入室外的有蓋垃圾桶中，不然未死亡的跳蚤會向外爬出，繼續橫行。



另外，也可以用除濕機保持室內乾燥、降低溼度，也可有效殺死幼蚤。因為適合跳蚤存活的濕度需等於或大於50%，若溼度控制好，兩日內無論跳蚤、幼蟲或者未孵化的卵都會死亡。



環保署強調，民眾要使用殺蟲劑或殺蚤劑，應選擇環保署核可用藥，並可協助您尋找適合的藥劑對付跳蚤。在使用前務必詳細閱讀其標示說明，適量並正確地使用於居家室內外環境。