台北怡亨酒店讓您擁有與眾不同的母親節!

台北怡亨酒店於2016年獲得多項國際平台獎項的殊榮和肯定，2017更獲選Tripadvisor Travellers’Choice全台第三名的肯定。

5/8的這一天，台北怡亨酒店特別與第一社會福利基金會為平日照顧心智障礙孩子的媽媽們共同舉辦了一場難得的輕鬆愜意午茶時光。 根據第一社福所提供的家庭問券調查發現，高達3成的媽媽因為家有心智障礙兒而根本沒空打理自己，故安排了這一場午茶約會，讓媽媽們可以到怡亨酒店，在價值連城的藝術品真跡圍繞下，在達利、陳文令、高孝午不拘一格的當代設計氛圍內，享受美味精緻的英式下午茶。這次活動也邀請彩妝大師Kevin老師到現場教導媽媽們如何為自己打造好氣色。怡亨酒店總經理游梓雯表示，「自己以一位職業婦女的角度，更能感受這些媽媽的辛勞付出，在這場活動中，特別安排規劃了讓她們的寶貝用自己的想法與媽媽一同裝點出獨一無二的母親節蛋糕，在每位參加的媽媽眼中，我們深深感受到媽媽們的開心，讓今年酒店所推出的限量母親節蛋糕更具有特殊含義。這是台北怡亨酒店對社會公益的一小步，在未來酒店也會協助更多需要幫助的團體舉辦別具意義的活動。」

今年台北怡亨酒店所推出的5/8前預購「熱帶日光溫情幕斯蛋糕」母親節蛋糕活動，提撥10%銷售蛋糕的總收入贊助這項公益活動，並獲得熱烈迴響，目前已全數預購一空。 於5/13,14 所推出的母親節套餐於5/12前預定享有每位NT1,280+10%服務費，另外加碼給消費滿NT2,500即贈一套4張價值NT949的Éclat Lounge 餐飲優惠券。

預約要快，限量時不等人喔。

