5月11日台灣各報頭條速報

聯合報》川普拔FBI局長柯米 水門事件翻版



聯合報11日報導，美國總統川普九日傍晚突然開除聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米，理由是柯米去年調查希拉蕊．柯林頓電郵案處理不當，已無法有效領導ＦＢＩ。不過，柯米正負責調查川普的助理去年大選時是否違法和俄羅斯合謀，川普開除他立刻被批評是政治干預辦案。



中國時報》兩岸歸零 小英遭譏「通零太后」



中國時報11日報導，國民黨主席候選人洪秀柱、韓國瑜、郝龍斌、吳敦義、潘維剛與詹啟賢等6人，昨天出席由中天電視台舉辦的全國首場國民黨主席選舉電視辯論會。針對兩岸關係，潘維剛表示，蔡英文總統上台後不到1年就把兩岸關係歸零，可以稱之為「通『零』太后」，直接把兩岸關係、互信等統統歸零。



蘋果日報》狂男割喉殺友 夫死妻傷



蘋果日報11日報導，台中昨晚驚傳改運糾紛引發兇殺案！無前科的吳姓男子持木工刀，闖入大雅區陳姓友人住處刺殺，造成陳男不治、陳妻輕傷，吳嫌行兇後留在屋內十五分鐘至警方將他逮捕。他一度供稱，不滿陳男以助他改運為幌子，要求兩人在一間寺廟廂房「相互手淫」，這件事他一直放在心上，昨天他帶刀要去質問對方為什麼要這樣做，對方否認，兩人口角他憤而行兇，但晚間警訊時又不承認，且答非所問，真正行兇原因還待釐清。



自由時報》前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年



自由時報11日報導，前飛指部指揮官、現馬防部少將副指揮官謝嘉康涉嫌共諜案，案情越滾越大，檢調懷疑，吸收謝加入中國對岸組織的退役上校辛澎生，十年前擔任飛指部上校參謀長期間已被中國吸收，反飛彈防禦區域等重要軍機恐早已外洩，檢調不排除飛指部有其他人涉案，擴大偵辦。