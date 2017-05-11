Hotel Royal-Nikko Taipei 老爺大酒店 海洋紅寶石‧極品鮪魚宴

每年五月正是台灣鮪魚盛產豐收之際，一條上百公斤的鮪魚從頭到尾皆能完整利用，做成一道道的珍饈佳餚。台北老爺自五月起於中山日本料理廳供應極品鮪魚宴，此次挑選日本與台灣鮪魚的各種部位，由主廚發揮創意，做出7種大相逕庭的鮪魚料理，以生食、冷盤、燒烤等不同料理方式呈現鮪魚精華，好讓饕客能一次享受到鮪魚不同部位與口感的美味呈現。

七種絕品料理 琳瑯滿目各具特色

鮪魚屬於海洋中大型魚種，全身皆可食用。此次主廚以魚背部分的赤身為菜色發想，因為赤身部位油脂含量較低，且富含EPA及鐵質，讓消費者在大快朵頤之際也不用擔心熱量攝取過多。此次中山日本料理廳共推出七種截然不同的鮪魚特色料理，「鮪魚握壽司」以宛如紅寶石般的鮮豔色澤加上口感Q彈的咬勁，讓您充分體會鮪魚純粹的美味與口感；「鮪魚鐵火捲」使用最高級的日本金燒海苔包覆醋飯與鮪魚赤身，海苔入口即化，沾上醬油帶出鮪魚鮮甜；「鮪魚紅肉生魚片」主廚以最完美刀工自然呈現鮪魚豐美多汁的肉質特色；「中油鮪生魚片」挑選油脂分布最為適中的中腹肉部位，絕佳的肉油比例多一點過頭少一點則不足，恰到好處的油花讓你在品嘗中腹肉時，宛如體驗一塊上等牛肉般的絕妙滋味；「鮪魚佐酪梨沙拉」鮪魚紅肉與酪梨搭配的方式，是喜愛享受清爽的消費者的最佳選擇，以酪梨帶出滑順的口感，讓鮪魚赤身帶有彈性的肉質能融合呈現更上一層的美味；「鮪魚蓋飯」豪邁的以大片鮪魚肉鋪滿整碗蓋飯，搭配上海苔絲與芥末，淋上醬油提味大口扒入口中好不滿足；「鮪魚朴葉燒」以傳統日式朴葉燒方式，他配上味增醬汁以小爐燒烤，讓味增的甜味與朴葉的香氣滲入魚肉中，外表炙燒內部卻是八分熟的多汁口感，原來熟食鮪魚也能如此美味!中山日本料理廳以每日進貨的方式，新鮮呈現鮪魚最新鮮美味的部位給熱愛美食的您。