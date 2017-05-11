台北君悅酒店2017婚宴展 5月21日邀您共賞璀璨星空

婚宴市場競爭白熱化，各級婚宴場地業者自然不敢掉以輕心。於五星級婚宴市場占有重要席位的台北君悅酒店，集結國內首屈一指的C.H Wedding經典婚紗、創意能量豐沛的巧偶花藝設計、全台首家法式點心婚禮喜餅COURONNE君赫，以及擅長以優美旋律打動人心的亞斯音樂等婚宴相關業者共聚一堂，以「星光奇緣」為主題，於5月21日下午1時30分起，假三樓凱悅廳舉辦「2017婚宴展」，現場除展示首次登場的全新婚宴主題佈置與陳設外，亦搭配頂級婚紗發表秀。同時，當日下訂的準新人不僅免收喜宴一成服務費，並可享凱悅酒店集團會員獎勵計畫「World of Hyatt」紅利點數兩倍積累（可用於海內外凱悅酒店集團住宿折抵）等多重獨家優惠。重要年度婚宴展，期待新人蒞臨鑑賞品味。

負責本次婚宴展整體概念構思的巧偶花藝設計CIAO! Flower Design成軍於2010年，以其獨到的品味，揉合花藝、設計與文字，將人與人、人與花的相遇，透過自然與如詩的語言，娓娓道來成一則一則動人的故事。創意總監暨創辦人林哲瑋先生，以文學院的知性背景結合花藝美學的感性，跳脫傳統花藝設計的框架，加入深刻的藝文底蘊；透過頂級客製化服務，為時尚精品打造店面及活動花藝，更多次為政商名流、影視明星量身訂製婚禮花藝，在清新自然和時尚前衛的設計風格間遊走自如。

此次巧偶花藝設計從阿爾馮斯・慕夏（Alfons Maria Mucha）的系列作品《月與星》（La Lune et Les Étoiles）得到啟發，由騰空而起的湛藍樹枝，垂懸以精細手工串起的兩萬朵純白桔梗垂墜花串，呈現宛如星辰女神降臨時衣袂飄然的意象。並以四季星空中最閃耀的星星作為發想，設計四款唯美詩意的餐桌花飾，讓現場從天空到桌面都洋溢著如電影般的浪漫情懷，更具象的點出了璀璨星空中，那恆久不變的愛情。

同時，成立於2004年，以「打造一生一次最美麗的幸福時刻」為宗旨而深得大眾口碑與多位影視藝人喜愛的C.H WEDDING經典婚紗，也再度與台北君悅酒店合作，於本次婚宴展C.H WEDDING強勢推出年輕品牌──「C.H girl」。C.H girl顛覆以往的華麗氣勢，蛻變成具有年輕大膽創意的品牌。拒絕墨守成規，我的婚紗我作主，就是C.H girl最大的不同。此次將展演C.H girl系列二十餘套禮服，禮服特色除了年輕甜美浪漫氣息的白紗，最任性的是在禮服中，加入獨有衝突性的時裝元素；例如以皮衣外套為發想而在領口加上鉚釘和大翻領，或是現代西裝外套的版型加上古典禮服的輪廓，跳脫乖乖牌的形象，不僅讓時裝與禮服的結合交織出趣味與獨特，更讓新娘藉此大聲宣告「即使身為人妻，依然開心作自己」的率性。

此外，一盒造型精緻口味絕佳的喜餅，不僅讓親朋好友分享喜氣，更是新人濃情蜜意的最佳見證。台灣首家以高級法式點心為主的喜禮COURONNE君赫，COURONNE是法文冠冕之意，COURONNE君赫將喜禮提升至有如精品珠寶般大器與精緻，並由師承正統法國甜點學院的日籍甜點主廚羅亞希師傅，將日本主廚的細心與專注，注入法國甜點的精緻與多樣中。COURONNE君赫為新人們打造如璀璨冠冕的完美賀禮，體會美好人生加冕時刻。

除了映入眼簾的精美花藝佈置與讓新娘更顯動人的婚紗之外，活動當日也特別邀請國內唯一由職業演奏家經營的專業音樂表演藝術公司「亞斯音樂」負責統籌現場音樂相關呈現。本身為知名小提琴演奏家的總監創辦人陳羽柔小姐，不僅曾為多位影視紅星量身打造婚禮樂團，並曾參與重量級知名歌手的世界巡迴演唱會樂團演出籌劃；而為不同場合與主題打造獨一無二的場合音樂，更是如數家珍。從皇家氣質古典、輕鬆浪漫爵士、焦點吸睛的電小提琴、融合中西元素的跨界國樂，到異國風情的拉丁、古巴音樂等，亞斯音樂以最頂尖的樂團表演者，呈現精心設計獨一無二的音樂鋪陳，以最動人的樂章，獻給每一對準新人。

活動當日現場除供應四款特調飲品外，亦有獲得義大利藍寶堅尼Lamborghini紅酒與氣泡酒的優利通，獨家提供義大利藍寶堅尼Lamborghini氣泡酒。