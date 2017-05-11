〈時評〉川普在誘使習近平入甕

北韓核問題原本是北京手上的一副好牌，因為中國與北韓的傳統友好關係，讓美國、日本、韓國遇到北韓金家抓狂時，都不得不求助於中國，但現在情勢已經逆轉，對中國來說，弄不好，會形成可怕夢魘，一個擁核的、不受管制的北韓，有可能將中國列為頭號敵人，位在北韓導彈射程範圍內的北京從此坐立難安。

北韓核問題在五月間的發展非常詭異，美國總統川普一面把中國國家主席習近平推到第一線面對北韓金正恩，一面卻與北韓逐漸接上線。如果美國自己能與北韓接觸，川普政府透過種種利多，把習近平推上第一線的目的何在？這個疑問，直到北韓與中國決裂，外界才恍然大悟，川普是在誘使習近平入甕。

川普提供的誘餌，首先是四月初的「川習會」後，一再表示習近平是他的好哥們，四月底接受《路透》專訪，在被問及是否再與台灣蔡英文總統通電話時，他說：不想在北京幫忙遏止北韓之際，為中國領導人習近平添麻煩。

四月29日，當北韓再次導彈試射，川普在推特（Twitter）上發文說，這是對中國及中國領導人的不尊重。其後在接受美國媒體訪問時，他說，北韓的問題不能再拖下去，相信中國正在試圖解決這個大問題，如果北韓再試射導彈，他將很不高興，相信中國領導人也不會高興。

川普不只用言語，還用行動表現他對習近平站到第一線處理北韓核問題的回報，包括暫停美國海軍在南海島礁的例行巡視，以及暫停美國歐巴馬主政時期已經談得差不多的對台軍售。

為投桃報李，習近平果然採取行動，加大對北韓的制裁力度，但不料北韓的反應極快，北韓《朝中社》五月3日發表署名文章，首度對中國點名批判，6日又刊載文章全文，批評北京官方「隨波逐流」的作法「卑鄙」，而中國官媒《人民日報》、《環球時報》的相關評論文章，則是對北韓自主合法權利、尊嚴和最高利益的「嚴重侵害」。對兩個共黨國家來說，如此惡言相向，已經可以說是決裂。

在將習近平推到第一線的同時，川普政府一直放出風聲，願與北韓直接談判，甚至主動提出四項承諾：不改變北韓國家體制、不搞垮金家政權、不急於南北統一、美軍不會跨過北緯38度線，而其前提，是北韓必須放棄核武及導彈的開發。

根據多家海外媒體報導確認，美國一個非官方團體8日已經與北韓的官方代表在挪威奧斯陸一連舉行兩天會談，雖然不預期雙方很快可以達成官方會晤的成果，但畢竟已經接上了線。

如果美國、北韓透過雙邊會談解決了歧見，對川普的商人屬性來說，習近平不一定是永遠的朋友，要看他剩下多少被利用的價值，但對固執的北韓金正恩來說，中國已經是確認無疑的敵人。若果演變如此，北京就真的是「玩火自焚」了。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）