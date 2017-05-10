孕媽咪看過來！北市推看牙免掛號費和親善計程車

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為提升好孕、改善少子化，台北市政府推出『為愛萌「牙」孕婦看牙免掛號費服務』，以及『親善計程車服務』，希望能照顧孕媽咪口腔健康和減輕媽咪們不管是帶孩子出遊或看醫師的負擔。

「晚婚、少子、獨生子女」是全國面臨的生育現象及問題。據台北市政府民政局統計，105年台北市結婚對數雖然比104年上升0.8個百分點，但男女初婚年齡卻上升，新生兒出生數也比104年減少995人，而且父母只生一胎的獨生子女逐漸增加。

因此為提升婦女生育意願，台北市政府衛生局提供媽媽們「婚後孕前健康檢查」及「孕婦唐氏症篩檢」、輔導機構設置哺(集)乳室方便隨時哺乳、母嬰親善醫療機構提供完善生產服務外，也與牙醫師公會、240間牙醫院所合作，於本月8日起到6月8日止推出為期一個月的孕婦看牙免掛號費福利，以實際行動關懷孕婦口腔健康。

台北市牙醫師公會陳日生理事長表示婦女懷孕期間因荷爾蒙、飲食習慣改變，會導致口腔環境變化，提高齲齒、牙齦炎等風險，增加牙周炎及齲齒的發生率，準媽媽若無法維持口腔衛生，將間接影響胎兒健康。

另外，北市政府更與大都會車隊、台灣大車隊及皇冠大車隊合作提供母嬰親善服務，希望透過車隊駕駛提供母嬰親善服務，如協助搬運嬰兒車、提供無障礙設計計程車、兒童安全座椅預約、陪同就醫、取藥服務和親切友善的服務態度，以營造友善搭車氛圍。