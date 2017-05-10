30年未曾謀面！巴西女來台萬里尋父

（台灣英文新聞／曾冠融 台北綜合報導）巴西女孩林穎儀（Monica Lin） 從小就沒看過爸爸，她的台灣籍父親在她出生前就拋下母親離開。如今30歲的林穎儀，為了和生父見上一面，千里迢迢搬到了台北。

林穎儀目前在政治大學東亞所攻讀碩士學位，她自小在巴西首都巴西利亞旁的小城Samambaia Sul 成長。

林穎儀的父母在1980年代初期，巴西利亞的一所學校內相識。當時她的父親林鏞雄（又名David Lin），在學校學習葡萄牙語。她的母親Maria de Jesus Miranda de Souza，認為林鏞雄應是當時台灣派駐巴西的官方代表。兩人交往時間長達兩年，然而當林獲知Souza 懷有兩個月身孕時便不告而別。

林穎儀一歲時，她的母親Souza曾試圖聯絡人還在巴西的林鏞雄。然而，電話播通後，那頭卻是名男孩應答。Souza要求和男孩母親通話，這才發現林鏞雄已婚，還是三個孩子的爸。日後，Souza曾帶著襁褓中的林穎儀和林鏞雄的台灣籍妻子見面，對方甚至要求要拍幾張照片，方便日後回台北和林辦理離婚。

但從此之後，林鏞雄便音訊全無。直至林穎儀八歲時，收到幾封從台灣寄來的信。待要循線找人，才發現回郵地址只是個郵政信箱。

2012年，二十五歲的林穎儀不放棄一絲希望，在十多年後寄信至當年的郵政信箱，希望能透過Skype 和父親聯繫。林鏞雄確實答應了，卻拒絕視訊通話露面，最後兩人只有短暫語音交談。

林穎儀經由父親的Skype帳號獲得他的電子信箱及聯絡電話，父女二人爾後仍保持定期的電郵往來。但是，當林穎儀2015年寫信向父親透露，她計畫要搬到台灣時，父親林鏞雄便中斷聯絡。

林穎儀決定繼續攻讀亞太領域研究碩士學位，她同時選擇台灣落腳，方便尋找父親。2016年8月她抵達台灣，安排好一切求學事宜，這才踏上漫漫尋父之路。

重要資訊

​父親：林鏞雄 (Lin Young-Shyoung)，又名David Lin，生日為1951年2月16日。

母親： Maria de Jesus Miranda de Souza，生日為1960年1月23日。

女兒：林穎儀 (Monica Lin)，生日為1986年11月14日。

這是2015年，林穎儀最後一次獲得來自父親的訊息。

1980年代的林鏞雄。

林鏞雄近照。

林鏞雄近照。

母親抱著襁褓中林穎儀。

由左至右，依序為林穎儀、外婆、母親、林穎儀同母異父的妹妹。 （攝於巴西，2014年）

林穎儀飛了大半個地球，來到台北。

30年從未謀面，林穎儀下定決心要和父親見上一面。她堅定地表示：「我清楚知道，把這件事說出來可能要擔上一些風險，但是我飛越大半個地球就是為了找到他。對我來說，找到爸爸可以幫我找回自己失落的某部份歷史，那是些我從來不知道的片段。這可以讓我更加認識自己。」

如果您有關於林鏞雄先生（Lin Young-Shyoung，David Lin）的任何資訊，敬請透過臉書、電子信箱聯絡林穎儀（Monica Lin）。