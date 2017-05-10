新壽用愛照亮學習路 公佈106年獎助學金名單

新光人壽106年度助學金公開抽籤儀式於昨（9）日舉行，由新光人壽獎助學金基金會方正培董事主持，邀請貴賓淡江大學劉寅春教授、保戶代表龔承祖先生及律師，共同見證公開抽籤儀式。新光人壽獎助學金活動自民國62年辦理迄今，45年來共計獎助120,120位學生，累積發放金額已超過2.6億元，除了嘉勉學子，也給予學子們最實質的幫助。

本次抽籤結果已於5月10日在新光人壽網站開放查詢，6月15日將正式公告。主辦單位將以E-mail及手機簡訊通知得獎同學，獎助學金一律採匯款給付，預計於6月19日(一)起分批匯款。得獎名單及相關資訊請密切注意『新光人壽獎助學金』網站（http://www.sklsf.org/），或洽詢新光人壽免費服務電話 0800-031-115。

新光人壽長期關懷青年學子，致力培育傑出下一代，除了設置「獎助學金」鼓勵青年勤學向上，也大力推動金融保險教育，與國內超過30所大專院校簽訂產學合作，開放「企業實習」、舉辦「金融成長營」及提供「保證就業專案」等，為社會孕育多元及專業人才，連續7年榮獲保險信望愛「最佳保險教育貢獻獎」肯定。新光人壽未來將持續關懷並服務青年學子，成為陪伴並照亮青年逐夢成長過程中一道溫暖的光。