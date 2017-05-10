食安再升級! 潔淨標章5/12台北亮相

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 慈悅國際今(10)日表示，源於歐美通路商發起，符合產品添加物簡單、誠信內涵的「潔淨標章」(Clean Label)，即將由臺灣慈悅國際公司協同13家合作廠商一同啟動，並於2017台北國際素食暨有機產品博覽會亮相。期盼透過潔淨標章，讓民眾見證臺灣驗證機構及廠商聯手致力食安的努力，並開創一個誠信永續﹅安心友善的食安環境。

慈悅國際總經理鍾淳淵表示，「潔淨標章」(Clean Label)源自歐洲，是由通路商所發起。基於健康考量，期能將加工食品添加物單純化，當產品的添加物使用符合潔淨標章的要求時，代表產品具有無或少人工化學添加物﹅配方單純﹅加工製程簡單化及資訊透明。近年來，訴求天然、無添加之包裝食品新品數不斷增長，而國外許多食品廠商紛紛進行潔淨標章宣示，在國際間儼然成為食品產業的重點趨勢，甚至成為品牌資產與企業責任的一部份。隨著臺灣消費大眾對食安的重視，以及廠商自主管理意識的提升，因此促成慈悅國際公司的成立，希望推動「潔淨標章」評鑑，透由整體食品產業鏈同步升級，讓消費者受用更多的安心食品。而，目前評鑑的潔淨標章為八大不添加及限用109項添加物為兩大標準。

慈悅國際總經理鍾淳淵則強調，國內首次由驗證單位發起潔淨標章，藉由嚴謹評鑑制度的把關，呈現廠商自主管理與企業理念的堅持與用心，致力整體產業鏈的串聯，為臺灣食品安全創造共贏局面。

2017台北國際素食暨有機產品博覽會「潔淨標章」慈悅國際主題館，將於5月12日至5月15日每日上午10點至下午6點，在南港展覽館盛大展出，歡迎各界前往參與。期許大眾認識慈悅的潔淨標準，帶動生產者、銷售者與消費者三方相倚互信的友善關係，促進食安再升級，開創台灣優質產業的良善循環及永續經營，讓潔淨使生活更美好。