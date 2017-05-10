以食農友善大地 「田心畝親」感恩母親

大地孕育並滋養萬物，供給人類營養豐富的食糧，就像母親養育子女的恩情，新北市教育局在母親節前夕，首創「田心畝親節」活動，鼓勵學校師生在5月孝親月的時節，將揮汗種植、細心灌溉的農作物，以創意的方式向家中主要照顧者獻上感謝之意。今(10)日並於三重區重陽國小辦理「逆風天使奉茶情」、「蔬果親子走秀趣」等「田心畝親節」系列活動，讓學校師生與學生家長一起過個饒富食農意味的母親節。

重陽國小於去年年底在校園打造了「非洲火山菜園」，以校內的廚餘做為作物的養分來源，成功種出了高麗菜等各項蔬菜及薄荷、迷迭香等香草植物。學校安排特殊生將沖泡好的香草植物茶捧奉給父母，以感謝父母一路全心全力的陪伴和鼓勵的恩情。此外，學校也邀請9個家庭的父母及其親子一起腦力激盪，用胡蘿蔔、葡萄、高麗菜、草莓、菠菜等進行蔬果造型的創意裝扮及走秀活動，讓蔬菜變身成感恩的花束，活動結束後亦可變成桌上的佳餚。

新北市推動食農教育已邁入第3年，全市300所學校已有超過200校擁有校園教學農場，並有將近100校利用校園種植的作物製作手工加工品。今年新北市共有17個中小學共同參與「田心畝親節」創意食農教育活動，各校除邀請學生及其家長到校園農場進行共採、共煮、共食的活動，讓親子在享受田野餐桌樂趣培養親情感情。部分學校結合社區資源或運用校園主題作物，呈現不同的母親節慶祝方式，如長安國小與社區合作辦理感恩嘉年華會，鼓勵學生將家中廚餘但帶到校換取「百善『酵』為先」環保清潔劑，推廣落實綠色生活。溪洲國小則運用校園農作物不同顏色及形狀的葉子進行敲拓染，製作獨一無二的環保手帕送給媽媽。中山國小則是以校園的紫色高麗菜搭配其它蔬果打製成「彩虹蔬果汁」，以及用臺灣原生種紅藜麥做成「健康幸福飯糰」，邀請父母一起來過個健康又環保的母親節。重陽國小特殊生翔翔的媽媽表示，從我小孩手中接收到學校所種的香草沖泡出來的茶，心中除了感到溫暖，也謝謝學校對我小孩的照顧和教導。

教育局副局長蔣偉民表示，新北市推動食農教育，除了要重塑人與食物、土地及環境的關係之外，更重要的是要拉近人與人之間的關係。透過此次「田心畝親節」活動，希望能讓全市師生體會到大地有如母親般的育養我們，除了感謝父母的養育之恩，我們也應該以友善土地的耕作方式來生產糧食，讓資源能持續循環利用，為地球的永續發展善盡環境公民的責任。