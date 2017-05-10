2016學年度公私立國民小學閱讀寫作競賽頒獎典禮

新北市2016學年度公私立國民小學閱讀寫作競賽今（10）日舉辦頒獎典禮，由教育局副局長黃靜怡頒獎鼓勵得獎學生，此次競賽共有3,145名學生報名參與，於4月9日現場寫作，經過三輪嚴謹的閱卷工作，評定出全市三至六年級各組特優3名、優等3名及甲等4名，共計140名學生獲得市級獎項，作品將會刊登於本市永和國小2016學年度閱讀寫作競賽專區，供全市學生觀摩學習。

教育局副局長黃靜怡表示，恭喜所有勇於向自我挑戰的小作家，能從閱讀中吸取養分，平日努力的成果在此次競賽中得以發芽。本學年度公私立國民小學閱讀寫作競賽表現普遍進步，藉由這三年來新北市舉辦多場的閱讀理解研習，提升教師閱讀及國語文教學成效，更在參賽學生的表現上獲得印證。

廣福國小三年級陳亭均寫題為「媽媽請聽我說」榮獲市級該組特優，文中敘述媽媽像一位醫生，一隻兔子，一位魔術師，總是溫柔的照顧和耐心的陪伴，藉此次事件反省自己，並感謝媽媽對自己的愛。在作品中展現精彩的修辭，並著墨於與家人相處間的生活與感謝能捕捉生活感悟，是件很棒的作品。後埔國小四年級張育禎寫題為「一個引人省思的夢」，藉由夢中不同的場景，由年幼敘述到年邁，加以省思時間的寶貴與把握當下的重要性，表達細膩的感受，將作品展現出不一樣的風貌，使文章具有層次感，令評審讚嘆不已。 裕德國小五年級薛人華寫題為「陸游的一句話」，藉由「零落成泥碾作塵，只有香如故」，加以反思並學習梅花的優美，在自身的擁有和失落之中反覆品嘗深思，寫出在文字之外的「收穫」及「期許」，此篇榮獲市級該組特優。龍埔國小六年級劉姿言寫題為「一個愚笨的老師」，展現出對老師的感激與不捨，其中敘述愚笨的老師和學生間的美麗邂逅，無私奉獻且不藏私的教導，亦師亦友的相處時光為世界上最美麗的回憶。藉由文章了解孩子們對老師的感謝及互動，展現幸福施與受的兩面，豐富了整篇文章內容。

教育局表示，本學年度公私立國民小學閱讀寫作競賽，學生作品令人驚艷，除了印證新北市四年的國語文教育長期扎根，涵養教師及學生閱讀、寫作素養，亦展現出各校在國語文領域深耕校本課程及教學能力的豐厚成果。此外，教師、家長亦可藉由本競賽瞭解學生平時閱讀及書寫情況，並作為學生閱讀教育之優良素材，持續提升學生國語文的學習興趣，展現學習成效。