中華電信106年4月份營業收入186億元

中華電信公司今（10日）公布自結營收概況。4月份合併自結營業收入為185.5億元，與去年同期相較，成長0.3%；營業成本及費用為139.9億元，較去年同期增加0.4%；營業利益為45.6億元，成長0.1%；稅前淨利為46.4億元，成長0.7%；歸屬於母公司業主之淨利為38.0億元，成長0.7%；每股盈餘為0.49元。

累計至4月份為止，合併自結營業收入為730.9億元，較去年同期減少3.1%；營業利益160.9億元，減少12.2%；稅前淨利164.4億元，減少13.0%；歸屬於母公司業主淨利為133.9億元，減少13.3%；累計每股盈餘1.73元。與第二季財測相比，營業利益、稅前淨利及每股盈餘達成率均超前。

4月份整體行動通信營收與去年同期持平，其中，4G及行動上網客戶成長帶動加值營收較去年同期提升，且銷貨收入增加，惟行動語音營收持續受市場競爭及VoIP替代之影響而下滑；整體行動服務營收較去年同期衰退。

網際網路營收較去年同期成長。寬頻接取營收微幅下降，但MOD營收成長。市內網路則因行動電話及VoIP取代，使營收減少。資通訊專案營收較去年同期減少。

4月份合併營業成本及費用較去年同期微幅增加，主要因網路互連及服務費用增加，及商品成本提升，抵銷專案成本的降低所致。

截至4月底止，光世代寬頻用戶數達351.2萬戶，60Mbps以上的客戶數177.7萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達120.4萬戶。在公司全力努力下，行動上網客戶持續成長，達703.6萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達55.5%。