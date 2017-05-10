富邦金控2017年前4月自結稅後淨利121.66億元

富邦金控2017年4月份自結稅後淨利22.87億元，累計前4月稅後淨利達121.66億元，相較於去年同期成長11%，每股盈餘(EPS)為1.19元，持續維持市場領先地位。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

台北富邦銀行4月稅後淨利13.64億元，較去年同期成長3%。累計前4月稅後淨利為56.97億元，其中淨利息收益維持良好成長動能。資產品質亦維持穩健，截至2017年4月逾放比率為0.2%，備抵呆帳覆蓋率為640.6%。北富銀4月份淨提存2.61億元，主要來自於一般正常放款提存，提存前獲利為17.83億元，較去年同期成長25%。

富邦人壽4月稅後淨利4.4億元，累計前4月稅後淨利為44.5億元，較去年同期大幅成長68%。富邦人壽已認列投資荷蘭保險公司全數損失，本月約認列34億。今年前4月初年度保費收入（First Year Premium）達591億元；總保費收入（Total Premium）為1,730億元，年成長1%。

富邦產險4月稅後淨利6.27億元，相較於去年同期大幅成長258%，累計前4月稅後淨利為12.61億元，年成長82%。主要為承保績效維持穩健，投資面亦表現優異。

富邦證券4月稅後淨利2.4億元。富邦證券受惠於市場成交量較去年同期成長15%及其經紀業務市佔率提升，在經紀、承銷、自營業務上皆有較佳表現。累計前4月稅後淨利為5.85億元，較去年同期成長46%。