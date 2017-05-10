新北教育局表揚學校護理師 感謝護理人員守護學生健康

新北市政府教育局於今(10)日在三重區集美國小表揚106年度慶祝國際護師節暨校園健康促進研習會，由北新國小學生以生動有趣的方式演出學校護理師的一天，呈現護理師從早到晚的忙碌身影，是師生心目中最有愛心與溫柔的天使。其中有趣的情節，把在場的護理師都逗樂了。

副市長侯友宜代表市府感謝退休校護、資深校護及優良校護，期望透過表揚退休校護、資深校護及優良校護，帶動校護的工作士氣，感恩大家平時辛苦照顧各校師生健康，對學校衛生保健工作全心付出與辛勞，也希望透過今日健康促進研習課程，增進學校護理人員之專業性，提供師生更佳的服務品質。侯副市長並於現場分享生涯中所面對的危機與轉機，藉此鼓舞本市學校護理人員積極透過衛教工作，帶給學校整體衛生照護更大的改變。

本次表揚106年度資深學校護理人員25名、優良護理人員5名，以及退休學校護理人員11名。本次接受資深學校護理人員表揚並同時榮獲優良護理人員的成功國小護理師陳雅莉表示，學校護理人員的工作除了大家熟知的簡易傷病處理處理，還涵蓋平日關懷與衛生教育面向。學校裡有位自3年級診斷為胰島素依賴型糖尿病的孩子，因家庭因素，親人無法在疾病照顧給予實質上的幫忙。她在小朋友出院後教導病童，也讓班級同學一起學習如何協助低血糖緊急通報，協助導師及科任老師一起認識低血糖的緊急處置等實作，就這樣過了2年，孩子已經5年級了，每日到健康中心完成一系列儀式後，她與孩子會像家人般共享午餐，看到孩子在學校放心學習，對自己也一種激勵，讓自己更明瞭，支持陪伴每個學生，尤其有特殊照護需求的學生，是校護的天職，更是美好幸福的經驗。思賢國小詹欣儀護理師，曾遇過學生因家庭經濟因素，家庭疏於照顧學生衛生健康，後來學生因護理師的體貼關心才說出一家四口是睡在借來的車上，且沒有辦法梳洗身體，主動向校方通報後協助學生找到新的住所。豫章工商黃莉玲護理師認真追蹤學生疾病及就醫情形，曾遇過1名學生無癲癇病史，但在高一年級有幾次類似癲癇症狀發作，家長以為是發自心理因素，所以一直未帶學生去就醫，莉玲護理師積極蒐集學生癲癇每回發作的紀錄，多次和家長連繫後，終於打動讓家長帶去就醫，並持續服藥，到高三都未曾再發作，直至後來有一次發作，才發現是因為腦部有增生軟骨已壓迫到腦組織，並在護理師專業的建議下儘速就醫。

校護工作關係到學童的生命安全，期許學校護理師能持續秉持專業擔任學校傷病處理第一防線，讓每個孩子在學校都能獲得最優質的照顧。