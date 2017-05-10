油價恐漲？ 《路透》：沙國6月減少亞洲原油供應

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）沙特阿美，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）六月將減少輸出700萬桶原油至亞洲。《路透社》週二（9）日報導，除了原先的減產協議，為因應夏季用電高峰，這家石油巨霸（沙國唯一國有石油公司）選擇削減出口，保留更多原油供國內使用。

石油輸出國組織（OPEC）產油國原有一項減產協議效期至六月底，但沙國及其他OPEC 會員、非會員產油國皆明確暗示將延長減產至2017年年底甚至更長。5月25日，各產油國將舉行會議討論延長事宜。

當OPEC宣布減產時，沙國及立即通知其歐美客戶將減少供應，但仍向大部份亞洲進口國掛保證將供應如昔。儘管如此，夏日對沙國這樣的沙漠王國來說，無疑是用電高峰，衝高其國內石油消費。再加上今年伊斯蘭齋戒月時程提前到五月下旬，開齋日傳統的大型慶祝晚宴將進一步提升夏日用電需求。

因此，沙特阿美只好轉向其亞洲客戶，大幅削減原油輸出以確保國內供應無虞。 根據目前提案，沙特阿美預計減少輸出至東南亞、中國、南韓各100萬桶原油。另外，減少超過300萬桶至印度，日本則少於100萬桶。總體而言，這次的削減約等於每日減少23萬桶原油輸出。

消息一出，原油期貨價格順勢上漲。週三（10）日，英國布倫特原油期貨收漲0.39美元，或0.8%，報每桶49.12美元。西德州原油期貨（WTI）收漲0.42美元，漲幅0.92%，報每桶46.3美元。

去年12月，OPEC及其他非成員產遊大國達成協議，為提振低迷多時的國際油價，預計於今年1月1日始至6月30日，日產量削減180萬桶。其中，沙國佔減產量的40%，每日至少減少50萬桶的產油量，產量來到每日低於1000萬桶的低點。

《路透社》報導，沙國夏季通常每日得耗用70萬桶原油以供發電。為了減少國內石油使用，沙國計畫提升電價、運用更多天然氣發電，預期可以減少每日20萬桶消費。