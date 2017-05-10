富邦產險推出端午限定「粽」合保險 五天保障只要$199

端午連假來臨，不少民眾已規劃好與親朋好友出遊的行程，繼年初大獲好評的春節限定保險專案後，富邦產險再次推出端午期間限定的「粽愛端午」網路投保專案，每人只要199元即可享有五天300萬旅遊保障，投保期限自即日起受理至5月25日18時止，民眾可透過網路投保，流程簡便又快速！

今年端午節有四天連假，各大景點及國道勢必湧進大量車潮與人潮，發生行車意外的可能性隨之增加，闔家出遊的外食機率也提高。富邦產險推出端午期間限定的「粽愛端午」網路投保專案，提供國內旅遊五大守護，包含出遊時在高速公路上車輛故障需要拖吊救援、搭乘高鐵、火車、飛機等大眾運輸遇到延誤、手機/單車遭竊或是吃到不乾淨的食物導致拉肚子就醫，這些風險通通有保障。

富邦產險表示，春節期間推出的「金雞納福行」專案大受好評，許多民眾反應投保期間太短，來不及投保。這次端午限定「粽愛端午」專案特別拉長投保期間，讓民眾有充足時間投保。「粽愛端午」專案僅限國內旅遊，考量許多民眾選擇提早返鄉或出遊，特別將保障期間擴大至端午連假前後一日，即自2017年5月26日至2017年5月31日零時，完整保障整個端午節期間。富邦產險並提醒，行程中萬一發生事故，民眾切記保留相關的事故證明文件，富邦將依條款賠付3,000元到5,000元不等的定額補償，希望民眾能夠平安快樂慶端午。

富邦產險「粽愛端午」專案保險期間及保障內容固定，每人只需199元即可享有五天300萬保險保障，網路投保僅限本人投保，自即日起受理至5月25日18時止，如欲瞭解更多專案內容，可至富邦產險官網查詢https://goo.gl/a31Qt6。