她辭物理治療師 種紅藜延續家族產業

在醫院擔任物理治療工作的屏東三地門鄉女青農張誌紜，為延續奶奶的精神，把做了17年的治療師工作辭掉，今年返鄉當農夫種紅藜，並號召家族成員20多人延續家族產業。





在醫院擔任物理治療工作的屏東三地門鄉女青農張誌紜 ，為延續奶奶的精神，把做了17年的治療師工作辭掉， 今年返鄉當農夫種紅藜，並號召家族成員20多人延續家 族產業。 （農糧署南區分署提供）

37歲的張誌紜從小就在紅藜田長大，她說，從小就看奶奶種紅藜，常常要到曬穀場顧紅藜，當時對這種作物很反感，甚至厭惡，但奶奶總是說這是原住民傳統作物，以後一定用得到，她覺得奶奶騙她。



張誌紜說，將近百歲的奶奶是部落的製酒師，紅藜是最佳製酒的引子，奶奶很堅持紅藜是好東西，而且會是一直用得著的農作物，一定要張誌紜傳承下去。



23歲那年，她和奶奶賭氣，不相信這小小紅藜有什麼好，她跟奶奶說，紅藜如果有人買，她就跟著下田種。不久後，屏東科技大學教授發表紅藜營養成分超過一般白米及雜糧，紅藜逐漸夯了起來，她開始一面上班，一面種植紅藜，直到今年，把工作辭掉，專職種紅藜。



張誌紜說，她有使命感，不希望家裏種了超過70年的紅藜消失。

在張誌紜號召下，家族親戚約20多人全部10幾頃的地有種小米、花生、芒果等農田，全部改種紅藜，她說，母親及阿姨最先響應，其他親戚一一加入，由她分配逐批栽種，從屏東三地門鄉、瑪家鄉到長治鄉，跨到台東縣，都有親人在種。



張誌紜指出，紅藜前幾年夯了後，就開始有訂單進來，光是網路訂單就讓他們供不應求，國外市場也下訂單來買，前不久，義美食品公司和屏東紅藜農戶契作，讓整個家族人力全部投入產業。



農糧署南區分署長姚志旺表示，紅藜曾經是原住民部落用途最廣的作物，曾被人遺忘，在專家的建議及長輩傳承和年輕一輩復育及推動下，喚起原鄉族群的共鳴，紛紛投入發展，也為原鄉部落帶來一片商機，屏東目前全縣紅藜種植面積約有70公頃，今年目標要達到100公頃。