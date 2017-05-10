環境保護領頭羊 中國將取代美國？

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）川普上任後，一改前朝對於氣候變遷的態度，不僅開放更多石化燃料開採、鑽探，更大砍美國環境保護署(EPA)的預算，那可以繼承美國在這個領域地位的，中國可能是下一個。

昨(9)日，中國國家主席習近平在與法國新總統馬克宏(Emmanuel Macron)通話時承諾，將捍衛2015年各國簽訂的劃時代氣候協定〈巴黎協議〉(Paris Agreement)，諷刺的是，這個消息出來的時間，在川普宣布將要遵守競選承諾從〈巴黎協議〉抽身後。

中國與美國分別是全世界二氧化碳排放量第一名與第二名的國家，因此美國前總統歐巴馬大力呼籲雙方攜手合作，共同為全球暖化作出努力，只不過現階段看來，除了習近平願意表現出誠意外，川普似乎不太買帳。

根據中國外交部公開的聲明稿，習近平在電話中告訴馬克宏，中國與法國應該在全球環境治理上通力合作，尤其是2015年簽署、2016年生效的〈巴黎協議〉，同一時間，川普卻在安排與顧問們的見面，商量該如何從〈巴黎協議〉中抽身。

今(2017)年三月，川普簽署行政命令，廢除歐巴馬任內為了對抗全球暖化而對能源產業頒布的禁令，對此，歐巴馬在米蘭的一次會議上表示，川普與他的環境政策「或有不同」，不過所有的開發中國家都在看著已開發國家的一舉一動，因此中國與美國應當作為領頭角色，帶頭減碳以身作則。

長期關注環境議題，中國民間環境保護組織「公眾與環境研究中心」的創辦人馬軍指出，因為美國在全球暖化的角色上無可取代，如果美國選擇退出〈巴黎協議〉，將會對全球環境產生毀滅性的結果。

習近平則早在一月於日內瓦的聯合國大會上就警告，〈巴黎協議〉應該被確實執行，且在任何情況下都不應該取消，這似乎代表著相比美國正反其道而行，中國日漸注意起全球氣候變遷的議題。

雖然川普最後沒有召開「如何退出〈巴黎協議〉」的會議，各個已頒布的政策卻顯示，現階段的美國似乎無意在保護環境的戰爭中堅持下去，中國，會因此取代美國，在全球暖化的戰爭上擔任領導者嗎？