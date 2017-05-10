維格餅家賣改標品 最高5倍價格退換貨

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）維格餅家五股工廠遭民眾檢舉將門市即期品回收，塗改有效日期後當新品賣，經士林地檢署查證屬實後，維格餅家與台北市衛生局協調後提出3種消費者補償方案。

維格餅家總公司負責人孫國華今（10）日到案說明查證確認「墨條酥」、「蛋黃酥」、「鳳黃酥」等3項即期食品，在產品有效日期剩下三分之一時，將其再延長10天塗改標示後當新品販售，塗改方式是以酒精塗銷中文標示「有效日期」，改為英文標示「EXP」共計60盒。孫國華今天公開道歉，並指妻子已停職接受調查。

士林地檢署昨（9）日傳訊多人，「維格餅家」董事長孫國華的蕭姓妻子以新台幣150萬元交保、林姓員工以20萬元交保，孫國華今天公開道歉，並指擔任營運銷售主管的妻子已經停職接受調查。

維格餅家提交台北市衛生局3項消費者補償方案如下：

1. 購買今年1月生產之蛋黃酥、墨條酥、鳳黃酥產品有疑慮之消費者，可持相關購買證明(發票或案內3項產品之外盒)至全省門市，願意提供無限期之退換貨或雙倍購買金額退費。

2. 購買106年1月1日起生產之其他產品，也可憑發票或外盒同額金額退換貨品或價額。

3. 購買針對持有標示「EXP：西元年+月+日」之產品外盒至各門市者，維格餅家提供5倍購買價金退換貨(退錢或換貨)。