不許蓄鬍、取名「穆罕默德」 新疆控制再下重手

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）中國官方向來將新疆視為聯繫西部廣袤領土的「核心區域」，在「一帶一路」政策下，更希望能以此為出發點，加緊和中亞地區的經濟合作。中央希望，經濟好轉能穩定新疆動盪情勢。

北京當局等不了那麼久。《經濟學家》報導，近幾個月來，中國加強了他們「抑制伊斯蘭認同」的力道，深怕當地維吾爾人任何宗教性的集會，會變形成軍事反動。

新疆1000萬名維族人（近半當地人口）長期生活在政府強力限制下：禁止在未經授權下向聖地麥加朝聖、學生在伊斯蘭齋戒月（Ramadan）不得齋戒、嚴格管制伊斯蘭服飾（例如，有時公車會禁止穿戴面紗的女性上車）、未滿18歲不得進入多數清真寺等等。

不過，自從陳全國去年八月出任中共新疆黨委書記，他厲行更嚴格的宗教控制。（這大概源自於陳全國自身成功控制西藏異議人士的經驗。）跟西藏一樣，在陳的下令下，要求許多當地居民上交護照至公安局保管，獲得允許下才核准出境。

另外，新疆部分區域車輛甚至被迫安裝衛星追蹤裝置。今年二月，新疆當局多次組織了近萬名維穩部隊、公安的集結行動，以「揚威震懾」為主題在廣場展示了數百輛警車、裝甲車，及大量維穩警力。

上月，新的命令正式生效，禁止民眾蓄「不正常」鬍鬚、呼籲民眾向公安舉報任何穿戴面紗、全罩服飾的女性，更禁止為小孩取「誇大宗教熱情」的名字。包含穆罕默德（Muhammad）、麥加（Mecca）、薩達姆（Saddam）都是被禁止的名字。若父母執意要為孩子起這些名字，將無法拿到一些重要的住民登記文件，意謂孩子們日後被排除在健康照護、免費教育之外。

政府強烈鼓勵居民互相監視。在新疆首府烏魯木齊，居民可透過行動app直接回報「安全威脅」。北部阿勒泰市更承諾，但凡住民協助抓獲反動人士，可獲得高達500萬人民幣（約新台幣2196萬元）賞金，是當地人均收入的200倍。除此之外，新疆居民一律得通知政府所有宗教活動，包含婚禮、割禮等。

《經濟學家》指出，陳全國在新疆採行強硬態度，他大力塑造不妥協的政治形象，顯然想為今年底進軍中央政治局鋪路。他的政策路線正好和習近平在2014年所說，面對新疆問題要：「築起銅牆鐵壁，構建天羅地網」不謀而合。2016年新疆地區的安全支出比往年都要高出20%。

維族人士長年被控組織多起武裝攻擊行動。今年二月，南部和田市有三名男子持刀殺害了五位民眾，另傷及其他路過居民，三名男子隨後遭警方槍擊至死。當地報紙報導，事件起因是有維族家庭在家中舉行祈禱會被當局嚴懲，挑起民眾不滿情緒。

當地官員或許正在慶祝近來高壓維穩成效：過去18個月來，新疆內外維族人士發起的大規模攻擊已顯著減少。《經濟學家》不忘提醒，正如西藏一般，這種侵入式的全面控制、嚴厲壓迫宗教自由，只會點燃人民的怒火。一名新疆喀什市的司機就說：「社會就像水果一樣，擠壓得越大力，不可避免地會走向炸裂。」