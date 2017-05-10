南韓新總統上任 文在寅：願前往北韓談判

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）共同民主黨領導人文在寅在今(10)日正式就職，上任後要處理的問題很多，對於北韓，他認為只要「時間正確」，不排斥專程前往北韓首都平壤談判。

文在寅是10年來首個自由派總統，他在宣誓時指出，中國是韓國最大的貿易夥伴，美國是南韓最重要的盟邦，但是正在組裝的薩德系統造成三方的緊張，期望在上任後以「最誠摯的態度」解決歧見，他同時也承諾，將會盡自己所能，迅速解決朝鮮半島上的國安危機，無論是要立刻飛往華盛頓、北京或是東京，只要能解決北韓日與俱增的核子試爆與飛彈試射問題，他也願意前往半島上的任一處，甚至是平壤。

文也對南韓的民眾表達高度的讚許，認為所有人在面臨朴槿惠時代最後幾個月的動盪時，展現了無與倫比的氣度和耐性，另一方面，也對自己的政治對手們喊話，希望大家能放棄所有的歧見，在這個非常時刻攜手共進，讓南韓跨過難關，他並拜訪了在野黨黨部以爭取支持。

然而，儘管文似乎誠意十足，在南韓國會的允許下提前上任的他，仍有很多問題待解決。

先不論總統需要產出總理的人選，文所屬的政黨共同民主黨在國會總共300席的席次中，只握有120席，並未過半，因此在推行關鍵政策時，如果未能獲得國會其他政黨的支持，可能會有困難。

同時，雖然北韓沒有在南韓政治動盪之際，如同南韓軍方預測的那般趁火打劫，北韓的導彈的威脅仍然存在，因此文在上任後立即與聯合參謀本部議長李淳鎮通電，了解軍隊在戰爭可能爆發的情況下，準備狀況如何。

除此之外，對南韓民眾而言，最出乎意料之外的擔心對象，竟然不是北韓領導人金正恩，而是南韓盟邦，美國的總統川普。

朝鮮半島未來論壇(Korean Peninsula Future Forum)的客座研究員金杜妍在《外交》雜誌(Foreign Affairs)投書指出，川普近來對北韓的強硬態度，無論是調動航空母艦北上、在自己推特上的憤怒發言，還是各種官方的威脅詞彙，都讓南韓民眾擔心，是不是和平的日子已經到頭了，文在寅在處理與美國的關係上，應當格外小心。