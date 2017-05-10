聲援工作場所育兒 澳洲議員國會中哺乳

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）能在工作場所哺乳逐漸變成最新的趨勢與權益，就連國會也興起這樣的潮流，像是澳洲綠黨的參議員Larissa Waters就在昨(9)日於澳洲聯邦議會開會時哺乳，在澳洲議會史上留下一筆。

澳洲在去年修法，保障政治人物可以帶小孩到工作場所，而對議員而言，當然工作場所就是議會了，不過修法後，一直沒有議員真的帶小孩去國會裡面，何況是才幾個月大、仍須哺乳的小孩，而根據《天空電視台》(Sky News)報導，這名因此「名留青史」的女嬰Alia才兩個月大。

Waters非常以在議會中哺乳的一刻為傲，還拍照上傳到推特上，表示希望自己開了第一槍後，未來能有更多媽媽在議會中哺乳，她同時也說，澳洲不只需要更多對家庭友善而彈性的工作場所，還需要更多能讓所有人負擔的育兒措施。

這則推特上傳後，在幾個小時內就累積了超過2000的人數轉推。

事實上，許多女性政治人物帶小孩到議會中哺乳的行動，一開始是為了聲援一名因為在議會中哺乳引起大眾不滿的西班牙議員Carolina Bescansa，去(2016)年冰島議員Unnur Brá Konráðsdóttir響應後，不但在議會中哺乳，還將小孩帶上講台發言，並在事後告訴《法新社》，女性在工作場所哺乳本來就應該是「很自然的事情」，希望藉此達到促進女權，與讓大眾正視育兒權的目地。

相較於西班牙和美國的女性議員人數從19%下降到12%，冰島的女性議員長久以來皆維持在40%左右，不難理解社會對於此項權益支持度的差異，不過唯一相同的就是，這些議員雖然有些遭到非議，他們並沒有後悔自己的作法。

對於她們來說，相關權益受到重視與認同，似乎仍有很長的路要走。