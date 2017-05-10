運動後不吃不喝瘦得快？ 當心傷身又瘦不了

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）許多人運動後怕胖，選擇不吃東西，以為會瘦得比較快！其實這樣的行為不僅瘦不下來，還可能讓身體和肌肉的疲勞不易恢復。運動營養師楊承樺表示，不想花了時間運動沒效果，就該運動後正確「營養收操」，就能避免脂肪囤積、強化肌肉生成！

大家都知道運動完要收操舒緩肌肉，但你知道運動後飲食方面也要進行「營養收操」嗎？你可有發現，花費很多時間運動，效果不如預期、甚至根本沒有成效！？營養師解釋，營養收操是透過運動完的黃金30分鐘，幫助蛋白質合成並降低脂肪堆積、減少肌肉流失，用高纖豆漿等蛋白質類搭配香蕉、地瓜醣類，強化彼此被吸收的效率，是想減肥、強化身體線條的運動族群飲食理想選擇。

營養師進一步說明，運動後之所以要儘快攝取「蛋白質」加上「醣類」作為飲食組合，是因為複合性澱粉類搭配蛋白質一起攝取，可以刺激胰島素分泌來幫助身體恢復，減少肌肉流失，回補肌肉中的肝醣儲存，也減少囤積到脂肪細胞而變胖。BEING sport教練林博斌提醒，運動對身體本來就會造成壓力，不免有些微損傷發生，倘若忽略運動後「營養收操」此重要步驟，不僅對長期增肌減脂打折扣，更易感到疲倦、疲勞不易恢復而放棄運動。

營養師建議，運動後蛋白質可選高纖豆漿、茶葉蛋，醣類則以全榖根莖類、原態食物較佳，可選擇香蕉、地瓜、馬鈴薯等。由於高纖豆漿是液體狀、快速吸收又方便取得，可以以高纖豆漿搭配其他醣類食物為運動後組合餐點。

營養師補充說明，習慣用跑步作為運動的民眾，可攝取高纖豆漿和香蕉作為運動後營養收操。因為大量流汗使得肌肉的電解質鈉、鉀、鎂有可能發生不平衡，神經肌肉若不正常放電或收縮也可能導致抽筋的情況發生。而香蕉中含有豐富的鉀、鎂離子，而高纖豆漿則有鈉，兩者搭配攝取除了可補充因排汗流失的電解質，也能維持體內鉀鈉平衡。

針對有雕塑體態、練肌肉需求的民眾，需攝取稍多的蛋白質，建議除1瓶低糖高纖豆漿搭配醣類食物外，還可以再加上茶葉蛋補充蛋白質的攝取，更應適時地補充水溶性膳食纖維協助益生菌生長平衡腸道健康，同時還可降低飢餓素的分泌、降低脂肪和膽固醇的吸收、幫助調節血脂，增加飽足感，讓身體的代謝力更好。