維格餅家改標董座道歉 董娘停職調查

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）以鳳梨酥聞名的糕餅業維格餅家涉嫌竄改商品有效期限，繼續販售過期商品，董事長孫國華今(10)日公開道歉，指出擔任營運銷售主管的妻子已停職接受調查。



士林地檢署3月間接獲線報，指維格餅家涉嫌將門市部的即期商品，重新打印期限後販賣給大眾，地檢署於9日派員至維格餅家搜索，並於現場查獲塗銷產品有效日期的酒精等工具。

維格餅家表示，經內部調查，確實有員工在未向公司報備情形下，將五股門市少部分商品，墨條酥、蛋黃酥、鳳黃酥約10幾盒賞味日期更改，以延長賞味期限並減低成本。

《中央社》報導，食藥署北區管理中心副主任魏任廷晚間受訪時表示，經檢方盤查，業者坦承每當產品有效期限剩下15天，就會從門市回收，到工廠重新打印日期，讓民眾誤信是新鮮的產品，並且在工廠一樓的門市重新販售。

未經塗改產品，有效期限處會標示「有效日期（西元201X0101）」，但經塗改的產品，有效期限處則會標示為「EXP（西元201X0101）」，呼籲若曾購買維格餅家產品，應儘速確認標示，如發現為「EXP」則最好別食用。



董事長孫國華今天在櫃買中心記者會表示，約有50至60箱遭改標的墨條酥、蛋黃酥、鳳黃酥商品在市場流通，有問題的商品願意用雙倍價錢接受退換貨。



維格餅家五股門市表示，墨條酥、蛋黃酥、鳳黃酥等3種商品，可無限期憑發票或購買證明，依雙倍價格退換貨；其他商品若有問題，也可以同樣價格退換貨，且消費者不用跑到五股門市，在全省維格餅家門市都可辦理。



他強調，此事件為員工個人行為，針對涉案員工本公司已作停職處分，並靜待司法調查。

維格餅家因鳳梨酥打響名號，是陸客最愛伴手禮之一，並成為2012年總統就職典禮國宴伴手禮，更在當年底登錄興櫃，成為首家掛牌的鳳梨酥店。2014年中國國台辦主任張志軍也曾在訪台行程中，到門市試吃時更大聲地用台語說「好呷！」。

