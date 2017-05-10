〈時評〉從WHA逆境中走出活路

今年世界衛生大會（WHA）網路報名截止前，我國未收到邀請函，目前政府仍在極力爭取中，但如果木已成舟，政府和台灣社會該思考的是，如何透過這個事件，讓國際社會正視台灣的處境。

台灣今年可能無法參加世衛大會，這項結果並不令人太意外，因為在中國節節進逼，斷絕我外交空間的強硬態勢下，沒有理由在去年阻擋我方參加「世界民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（INTERPOL）後，這次敞開大門，讓台灣參加世衛大會。

因此，中國的國台辦系統，正式對外宣稱，因為台灣無法接授九二共識、一中原則，所以不能出席WHA。

不能正式進入會場，對台灣來說，固然是非常令人遺憾和憤怒，但這正是中國要讓難堪台灣的目的，若我國只是陷入這樣的情緒，反而正中下懷，而且無濟於事，相反地，台灣應該在這種逆境下，更努力走出一條活路來。

首先，是在WHA召開前夕，應該透過友好國家持續替台灣爭取出席的機會，目前包括美日等國，都發言呼籲希望台灣能有意義、透過某種形式的參與；這個作用除了是藉由其他國家向中國持續關切外，同時，也可讓國際社會認清大陸那張嘴臉，硬是將健康議題政治化。

其次，WHA召開期間，台灣代表團應盡可能與其他國家展開雙邊或多邊會談，持續宣揚我國在世界醫療上的貢獻與努力，並且交換各種防疫資訊與作為，這對我方和其他國家，具有最實質的意義。

WHA結束後，台灣應該依照雙邊或多邊會談的結果，不因中共打壓，而在全球防疫工作上缺席，藉此證明台灣是屬於世界的一份子。

我無法出席WHA，若是既成事實，台灣朝野各界除了表達不滿與遺憾外，也不容有悲觀的權利，而是要在此一態勢上，繼續讓世界各國看見台灣，聽見台灣的聲音。

（作者李平華，資深媒體人）