文在寅當選 蔡英文盼台韓強化合作

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）總統府今（10）日發佈新聞稿表示，對於韓國第19任大統領選舉順利完成，文在寅（Moon Jae-In）先生當選新任韓國大統領，蔡英文總統代表中華民國政府及人民，向大韓民國人民以及文在寅先生致上祝賀。

蔡總統表示，台灣與韓國同為民主國家，共享自由民主價值，長久以來雙方在經貿、文化等各領域互動頻繁，民間交流近來更是持續增加。

總統期待未來韓國在文在寅大統領的領導下，不僅國民福祉更為促進，台韓兩國更能持續在既有的良好基礎上強化合作，互利互助，共同為亞太地區的穩定和平與繁榮發展努力。

南韓第19屆總統大選今晨開票結束，共同民主黨候選人文在寅以41.1％得票率當選。

在南韓前總統朴槿惠因貪汙醜聞遭罷免後，立場左傾、曾任人權律師的文在寅在總統大選中取得壓倒性勝利，今天已開始5年的總統任期。

法新社報導，中央選舉管理委員會發布的選舉投票最終結果顯示，主張親北韓、共同民主黨籍文在寅以得票率41.1%當選，拿下1340萬張票。

28歲的高恩星（Koh Eun-Byul，音譯）告訴法新社：「我很開心，因為現在有了一些有意義的改變的希望。」

保守派的洪準杓得票率為24.03%，遠遠落後文在寅，中間派的安哲秀則以得票率21.4%排名第3。

根據韓聯社，這次總統大選投票率是20年來最高。在中央選舉管理委員會確認文在寅當選後，預定將於台北時間早上11時中午，在國民議會舉行就職典禮。

文在寅在首爾光化門廣場告訴歡呼的支持者，「偉大的勝利屬於偉大的人民」，創造出「一個正義國家...規則和常識勝過一切」。光化門廣場也是大批民眾好幾個月來，舉行燭光集會要求朴槿惠下台的地方。

貪汙醜聞使南韓陷入政治動亂和嚴重分歧中，但文在寅承諾會撫平傷痕，他告訴支持民眾：「我將會是全南韓人民的總統。」