台北美福暖心寶寶假期 住宿、雙人自助餐、寶寶餐點與紀念寫真一次滿足

全家出遊還在大包小包嗎?台北美福大飯店自4月1日至6月30日溫馨推出「Baby Holiday寶寶假期」一泊二食住宿專案，飯店貼心準備了多項嬰兒住宿用品與寶寶餐點等服務，讓爸爸媽媽與最愛的寶貝輕鬆出遊少負擔。預訂專案即可入住擁有18坪優雅空間的雅仕客房(定價NT$17,000+15.5%)，享用彩匯自助餐廳的活力早餐(每位NT$860+10%)，以及提供有精緻主菜可供選擇的豐盛晚餐(每位NT$2,000+10%)，感受飯店貼心準備的寶寶餐點與住宿用品，入住每房提供寶寶米餅作為點心(價值NT$120)及班尼頓廣告風格寶寶寫真券(價值NT$2,200)，為寶貝留下可愛又迷人的成長記錄，豐富內容總價值NT$26,355，美福暖心價每房NT$11,800+15.5%，近五折的超值優惠，邀您與寶貝輕鬆歡度假期，洽詢電話02-7722-3399轉訂房。

台北美福大飯店體貼育有嬰兒寶寶的父母，於4月1日起針對小寶寶規劃了「Baby Holiday寶寶假期」一泊二食的住宿專案，不僅包辦了父母的自助早餐與晚餐，還有頂級Hermes沐浴用品及恆溫戶外泳池等休閒設施，更為寶寶們準備了嬰兒床、奶瓶用的消毒鍋、嬰兒澡盆及寶寶專用的施巴沐浴組，搭配飯店少見的諧振活化水處理設備，有效提升水中含氧量，降低水中的氯離子含量並減少使用清潔劑，無論是用餐或是沐浴，都能享受最佳的用水品質；除了優質用水，飯店在空調系統亦用心選擇，採用VRV冷暖變頻空調系統，各區皆可獨立開啟冷暖氣，依照住客需求隨時調整溫度。此外，飯店亦採用的日本大金空調系統更首度海外獨家提供生化過濾網，抗菌防黴，寶寶睡得舒適，爸媽也安心。

除了住宿用品及少見的專業設備，飯店首度與知名嬰兒副食品牌瀚克寶寶合作，每房提供寶寶米餅1罐，並於彩匯自助餐廳內提供寶寶副食餐點服務，品項有主食類的「蘋果燕麥米糊」、添加有米類及紅蘿蔔的「咕咕雞玉米粥」、富含芭樂、蘋果及鳳梨的「綜合水果泥」以及米餅點心供食用。賓客點餐後由服務人員現場加熱並位送至寶寶餐桌，各項嬰兒副食品於彩匯各餐期均有提供，爸爸媽媽可輕鬆享用美食，寶寶安心享用餐點。

貼心到位的美福「Baby Holiday寶寶假期」一泊二食專案，除了體驗美福食宿享受，預訂專案另贈送班尼頓廣告風格寫真券一張，擁有多家時尚雜誌的合作經驗，並曾跨界合作，拍攝多檔電視藝人宣傳照及專業的風格寫真。本專案贈送之寫真券，每券均免費提供寶寶裝扮服務，為爸媽們記錄寶貝可愛又純真的時刻，除了寶寶獨享寫真，父母也可入鏡來張溫馨的全家福合影，每券均提供12吋照片及精美相框一組。台北美福優質的住宿環境，搭配專業的餐飲服務，就是要讓爸媽玩的輕鬆又安心，寶寶住的健康又開心！