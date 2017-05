臺灣茶文化登上倫敦工藝週 國際熱烈迴響

(台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導)臺灣茶文化揉合了常民生活與工藝美感,5月3日-7日在英國舉行的「倫敦精緻工藝週」(London Craft Week)特別推出一系列的茶文化展覽、表演活動,讓熟悉西方茶飲的英國民眾及專業人士,認識臺灣茶具製作的精湛工藝,與當代茶席的嶄新風貌,獲得國際媒體「金融時報」(Financial Times)熱烈報導及各界迴響。

「倫敦精緻工藝週」為倫敦每年一度、以「工藝」為主軸之大型活動,呼應近年文創設計界對於工藝職人專業之回歸與關注,邀請英國國立維多利亞與艾伯特博物館(V&A博物館)、大英博物館、皇家藝術學院、工藝協會(Craft Council)等全球知名藝術場館、機構參與,及設計界重量級雜誌Wallpaper與眾多設計品牌,共同在倫敦市區推出超過230項展覽及各式活動,獲得倫敦市政府支持。工藝週主席薩爾特(Guy Salter)表示,舉辦工藝週之目的在於「展現工藝品蘊含想像力、獨特性、熱情與技藝的精彩融合」。

臺灣今年首度由文化部、駐英國代表處文化組支持,及國立臺灣工藝研究發展中心、新北市坪林茶業博物館等協力合作之下,在倫敦精緻工藝週推出展覽與茶席示範演出。首先登場的活動「伍:臺灣烏龍的5種風味」,特別邀請設計團隊Native & Co,在倫敦市中心最熱鬧的皮卡迪里大街策劃展覽,以養壺的基礎為發想,從臺灣北中南各地茶園,挑選了五種具有臺灣獨特風味的烏龍,並與其茶性搭配五支由當地陶土製作的手拉壺,展現臺灣烏龍的精髓與多樣性,並且將臺灣獨創的乾泡法融入當代元素重新呈現,帶來全新的品茶概念。「伍」的主題也將充斥整個展場設計,從整體視覺感受,貫穿到空間的運用。為了讓展出內容有更緊密的連結,茶吧的結構巧妙劃分成五個區塊,再度呼應了此次「伍」的主題。更利用留白的空間、暖色調的木質、及傳統的茶具,營造出當代極簡的新臺灣風味。

駐英國代表處林永樂大使特別受邀出席5月3日展覽開幕晚會,他表示,臺灣設計工藝在國際的表現極為亮眼,從2016年台北獲選世界設計之都、同年參加倫敦設計雙年展獲得國際青睞,今年更正式登上「倫敦精緻工藝週」,將臺灣最精湛的茶飲及茶具工藝,與愛好茶飲的英國主流觀眾一同分享。

臺灣茶文化活動不僅獲得工藝週大會網站特別關注,更獲「金融時報」報導盛讚臺灣「以茶具材質搭配茶飲,使茶湯更加純淨」,以滿滿的創意注入全新的茶文化體驗,吸引各界高度矚目。

同時,文化部特別與V&A博物館共同邀請曾獲DFAA亞洲最具影響力設計獎、臺灣文創精品獎、德國iF傳達設計獎的「陶作坊」首次來到倫敦,將於5月6日前進V&A博物館呈現「臺灣茶席演出、示範與品茗」(Tea from Taiwan—Performance, Demonstration and Tasting at the V&A)活動,透過創意茶宴、舞蹈、品茶等豐富形式,展現臺灣茶文化的多重可能。

陶作坊不僅將以創意巧思,帶來結合八種藝術形式的跨界演出,也將引領參與者細細品味臺灣獨特的節令茶飲,及介紹茶具的溫厚質地,讓英國觀眾充分沈浸於臺灣茶文化的五感體驗。