不當使用安眠藥 當心影響記憶力和反應力

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據食藥署2014年統計，國人安眠藥
造成失眠的原因有很多種，除了情緒問題外，疾病、更年期和不良的睡眠習慣都會引起失眠，例如睡前劇烈運動、吃過多宵夜、白天睡太多等，甚至進入更年期的男女也會有睡眠問題。因此，遇到失眠的問題應主動就醫，找尋原因，而不是一定要吃安眠藥，通常先建議改變一些生活習慣，如晚上不喝咖啡或茶、白天不補眠、睡前勿吃太飽，或是睡前別做劇烈運動等。如這些生活習慣都已經改變，仍是失眠，再與醫師討論是否使用助眠藥物。
安眠藥對人體神經系統有相當之持續影響，例如可能產生成癮性，甚至有濫用的顧慮，常見的副作用如下：
- 產生依賴性。
- 過量服用時，可能出現頭暈、頭痛、嗜睡、恍惚，甚至夢遊等副作用。
- 鎮定安眠藥屬於C級懷孕用藥，對孕婦來說相當危險，尤其懷孕初期長達大量使用會有畸形胎的危險，若是懷孕後期易造成新生兒昏睡、無力。
- 如果長期或是不當使用安眠藥，易出現藥物成癮性，會造成記憶力逐漸減退、反應力下降等，如果突然停藥還可能出現焦慮、厭食、抽蓄等症狀。
以下為使用安眠藥之正確方式和觀念：
- 使用安眠藥前必須經過醫師詳細臨床評估，並且遵照醫師和藥師的專業指示。
- 如需使用安眠藥，使用期間最好不要超過14天。
- 不可以超過建議劑量使用，請遵照醫囑和劑量。
- 改善可能影響睡眠之行為及環境因素。
- 服用安眠藥時，應避免使用酒精或其他中樞神經抑制劑，以免增強藥物作用。
- 不能同時服用多種安眠藥，且建議安眠藥物應在就寢前15-30分鐘前服用，服藥完畢後，應立即到床上準備就寢，避免其他活動。
- 服用安眠藥期間，不要開車或從事危險的機械操作。
- 不要自行停藥，否則容易產生戒斷症候群與反彈性失眠。
- 定期追蹤藥物之療效和副作用。