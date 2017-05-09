不當使用安眠藥 當心影響記憶力和反應力

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據食藥署2014年統計，國人安眠藥 用量創新高一年使用近3.4億。有睡眠問題應主動就醫，找尋原因，而不是一昧的自行買安眠藥服用，否則易產生依賴性，造成恍惚、影響反應力和記憶力等副作用。

造成失眠的原因有很多種，除了情緒問題外，疾病、更年期和不良的睡眠習慣都會引起失眠，例如睡前劇烈運動、吃過多宵夜、白天睡太多等，甚至進入更年期的男女也會有睡眠問題。因此，遇到失眠的問題應主動就醫，找尋原因，而不是一定要吃安眠藥，通常先建議改變一些生活習慣，如晚上不喝咖啡或茶、白天不補眠、睡前勿吃太飽，或是睡前別做劇烈運動等。如這些生活習慣都已經改變，仍是失眠，再與醫師討論是否使用助眠藥物。

安眠藥對人體神經系統有相當之持續影響，例如可能產生成癮性，甚至有濫用的顧慮，常見的副作用如下：

產生依賴性。 過量服用時，可能出現頭暈、頭痛、嗜睡、恍惚，甚至夢遊等副作用。 鎮定安眠藥屬於C級懷孕用藥，對孕婦來說相當危險，尤其懷孕初期長達大量使用會有畸形胎的危險，若是懷孕後期易造成新生兒昏睡、無力。 如果長期或是不當使用安眠藥，易出現藥物成癮性，會造成記憶力逐漸減退、反應力下降等，如果突然停藥還可能出現焦慮、厭食、抽蓄等症狀。

以下為使用安眠藥之正確方式和觀念：