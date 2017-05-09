中華電信與集保所合推「集保e存摺」APP服務

臺灣集中保管結算所(以下簡稱集保結算所)於今(9)日假台北文創會所舉辦「集保e存摺」發表會；中華電信致力推動國內FinTech發展，今年與集保結算所合作推出國內第一個整合多家證券商帳戶的「集保e存摺」APP服務，讓證券投資人透過一個APP就可管理不同證券帳戶，享受金融數位化的便利體驗。

「集保e存摺」APP服務是集保結算所打造證券市場行動數位化環境重要的一環，結合行動科技，投資人透過網路即可於手機上登摺，即時掌握交易異動及持有部位；此外，投資人可在同一個APP中安裝開設不同證券商帳戶的存摺，「一機多摺」隨時掌握各集保帳戶之資產部位。

集保結算所已規劃開放證券商可提供投資人透過臨櫃、網路及電話等多元管道申辦手機存摺服務；投資人申辦手機存摺只要簡單三步驟：1.向證券商申請、2.安裝下載「集保e存摺」APP、3.開通證券存摺。詳細資訊請至「集保e存摺」推廣網頁查詢：http://epassbook.tdcc.com.tw。

104年集保結算所委託中華電信進行「電子存摺」相關研究，整合投資人不同的證券帳戶存摺，將集保與投資人之聯結，從B2B2C擴展成B2C，提供投資人主動、即時、行動化之異動資訊。105年正式委由中華電信建置整體「集保e存摺」APP服務，中華電信除了提供手機存摺的APP系統、OTP功能、簡訊功能，也使用中華電信領先國內的軟硬體技術，確保服務品質以及資訊安全。