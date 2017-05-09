大學個人申請入學放榜 新北市學校表現成績優異

2017學年度大學個人申請入學於今日(5/9)放榜，新北市公私立高中職今年報名人數8,863人，錄取5,435人，總錄取率為61%，較去年增加5%以上。其中，市立新莊高中及私立康橋高中總錄取率高達九成以上；市立北大高中、私立能仁家商、私立南山高中、私立崇光女中、私立聖心女中、私立時雨高中、私立恆毅高中、私立光仁高中及私立金陵女中總錄取率皆達七成(含)以上；新北市計有981人錄取國立大學(市立750人，私立231人)，比去年錄取人數多增加175人，其中錄取知名大學有:臺灣大學計24人、清華大學計68人、交通大學計18人、政治大學計34人、成功大學計24人、臺灣師範大學計65人、中央大學計41人、中興大學37人、中正大學計46人、中山大學計16人，成績優異。

板橋高中為新北市學校中錄取臺灣大學人數最多的學校，共計8人，其中有一舉錄取四個臺大系所的吳沛文同學，最後選擇臺灣大學農業化學系就讀。國中就讀新北市板橋區的忠孝國中的她，三年前以4A++，1A+的優異成績進入板中就近入學。三年來，她每天走路約15分鐘到校，不用像到台北市就讀的國中同學需早起趕公車、搭捷運。 因此她每天都能精神飽滿的面對繁重的課業。從來不補習的她，非常感謝板橋高中老師認真地為她解答疑難。她深深感到學校豐富的豐富，提供她多元的學習面向，例如各式各樣的校內大師演講活動，開啟了她對於世界的興趣，多樣的社團活動，也提供她人際關係的養分，另外，板中的藍帆志工團更是讓她得到課堂上學不到的人際相處模式，服務助人的經驗以及有效的課程活動設計。吳同學說，她非常感謝板中所提供的多彩多姿的生活， 讓她除了在課業上有所發揮外，人生也從不單調孤單，反而多了很多值得的回憶。她也建議目前在準備國中會考的新北市的國中生， 能夠把握在地就學的優勢，將通車時間化成讀書時間，並充分利用新北市的資源，相信三年後，一定能在大學榜單上有傑出表現。

北大高中首屆畢業生於申請入學再傳佳績，除錄取率高達74%外，國立大學更佔了50%，其中臺清交成政等頂尖大學，也佔了61%，且多為新北市國中畢業生，足見積極落實在地就學的成果，另目前該校已有70%的同學錄取理想的學校。該校葉詩薇同學自小父親早逝，母親長期生病，龐大的經濟壓力都未曾影響她認真向學，反而更激勵她積極向上，進入北大高中之後，她先後在美術競賽、說科學競賽等榮獲佳績，並協助輔導室進行空間彩繪，用她美妙的畫筆溫暖了每個同學的心，她回顧這三年因為老師認真親切，同學又彼此互助合作，有非常開心的學習氛圍，參加學校規劃的晚自習，也讓她能專心學習，最終順利綠取了成功大學成星招生丁組(工)，未來她也希望能將自己繪圖的專長運用在工程繪圖上，並將自己所學貢獻給社會。

丹鳳高中創校八年來首位醫學系學生許斯閔同學畢業於義學國中，認同丹鳳高中第一屆數理班的跑班課程，也相信在地就學的優勢。在學期間，認真向學，允文允武，雖然家境清寒，個性樂觀積極，主動助人，人緣特好，兩年多來，受到班上老師與同學的喜愛。她謙虛地說：這陣子在準備申請入學的期間，無論是學校、老師、同學都傾全力幫忙她，讓她能安心準備申請入學的相關資料，回首起來，都是她邁向醫學系的生命貴人，是大家的幫助與祝福，讓她拿到陽明醫學院醫學系的入場券。未來，她會繼續努力，專注在醫學的研究與學習上，成為丹鳳高中學弟妹的表率。

學測榮獲新北市榜首的及人高中簡彤恩同學錄取臺灣大學醫學系，當年國中會考雖考取滿級分，卻仍選擇在地就學，現在看見學測申請入學的成果，其心情很是欣慰，其原因有二，第一，她兒時於鄉下由爺爺奶奶一手撫育帶大，他們總希望其能成為一名好醫生，然而簡同學國小時，奶奶卻驟然長逝，她便一直將成為醫生的目標放於心中；第二，求學的過程中，她並非一直身在頂尖的位置，再加上因為身材瘦小且為女生，不被師長看好，但她並不因此退縮，也相信自己能做到任何想做的事，直到現在，她終於證明了自己的努力與實力，她真的覺得十分高興與感激，因此她想告訴每個人「只要相信自己，就能不斷超越自己」，她也期望自己能在未來能成為一位小兒科醫生，完成自我理想並幫助他人。

光仁高中方期同學，為一普通班學生，雖平日課業繁重，因熱愛田徑，參加該校田徑隊，多次代表學校，參加新北市田徑對抗賽與中等學校運動會，屢獲佳績，與一般體育班學生同場競技，毫不遜色，而該生並未因此荒廢課業，反而更加努力，於本年度大學個人申請入學，共計獲得四所大學正取生資格（臺灣師大體育系、高師大體育系、中國醫藥大學運動醫學系、高雄醫學大學運動醫學系），最後將選擇臺灣師範大學體育系就讀，繼續在田徑場上奔馳。

新北市高中高職旗艦計畫自2012年開始推動以來，透過5年18億的經費挹注，已輔導多數高中職學校提出多項創新方案並獲致相當成效，在發展高中卓越方案部分，係鼓勵學校發展主題式特色課程，並精進教師教學以激勵教師創造績效，同時持續打造優質教育環境，例如新莊高中開設多元選修課程，如動手做科學、趣味生活化學、數學金頭腦、TRML及地球議題等校本科學課程；年年培訓科學能力資優學生，辦理校內科學趣味競賽及科展活動，致力提昇學生科學學習興趣，並針對社區國中學生辦理科學營，深化科學智能，同時培養推動科學普及化的能力。

新北市同時積極發展精緻技職教育，依產業需求設置特色群科以建立指標性高職，聯結技職教育和產業發展以落實產學訓三合一機制。其中新北市辦理高中職技藝模擬賽及選手集中培訓，邀請專業師資及辦理模擬賽，2016學年度總計培訓13個職種，共29名金手獎，80名優勝，由此可見，「新北市高中高職旗艦計畫」對於提升新北市高中高職辦學品質與教學特色，從今年各校繁星推薦及大學個人申請成果大幅進步，足見成效卓著。新北市未來亦將持續以「人才培力」為主軸，辦理「新北市第二期高中高職旗艦計畫」，培育新北學子終生受用的能力。

此外，為獎勵新北市優秀學生就近入學，教育局訂有「新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」，以鼓勵在地就學作為獎學金發放之最高原則，希望透過高額獎勵金，提升新北市優秀學生選擇在地就學比例。

教育局提醒，本次未錄取的學生可參加2017年7月1日至7月3日辦理之大學指定科目考試，報名作業自2017年5月1日起至5月16日辦理完成，並預計於2017年6月1日寄發准考證。教育局呼籲要參加7月份考試的考生，把握報名時間，並祝福所有的學子都能順利進入心目中之理想大學。