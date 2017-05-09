中華電信「2G作伙逗陣來升級」倒數計時

(台灣英文新聞 / 科技組綜合報導) 中華電信9日表示，2G即將於今年6月30日終止服務，中華電信「2G作伙逗陣來升級」方案優惠，進入最後倒數計時。自即日起至2017年6月30日止，升級4G最低只要月繳88元起，立即享有網內30分鐘及網外+市話5分鐘(總價值120元)，較原2G 88型資費增加近4成之通話費優惠，以及1.5GB的免費上網量，讓中華電信2G續約客戶無痛升級最便利。此外，客戶選擇指定月繳方案，搭配Samsung、Asus、INHON等指定熱銷機款，手機通通0元，趕緊把握優惠最後倒數，輕鬆無痛升級4G！

中華電信「2G作伙逗陣來升級」優惠又便利，超多熱銷機種，搭配指定費率，只要0元。月付88元起，可搭配銀髮族推薦入門0元手機，INHON G106+、INHON G128、Benten W703+、Hugiga K55S、ZTE F327s。此外，月付188元，ASUS ZenFone Go(ZB450KL)、INHON L35、ASUS ZenFone Go 5" (ZB500KL) 2G/16G等熱門精選0元手機，也能輕鬆帶回家。不僅如此，中華電信2G客戶只要於2017年6月30日前移轉，還可獲得「五月花抽取式衛生紙一組(16包裝)」，2G升級4G的優惠，剩下不到兩個月，趕快作伙到中華電信申辦，享受超值優惠！